Sissi Vogler (38) ist überzeugt: "Jetzt sind wir mal dran!" Und damit meint sie, dass patriarchale Systeme unsere Welt vielfach an den Rand gedrückt haben. Was sie dazu beitragen kann, das zu ändern? 2012 gründete sie Refished, ein Start-Up, das aus Meeresplastik-Müll Taschen produziert. Aber eben nicht irgendwie, sondern von Menschen mit Behinderung, die in Kambodscha für ihre Arbeit fair bezahlt werden. Das Start-Up ist erfolgreich, aber eben langsam gewachsen. Sissis Maxime: "Ich möchte niemandem in der Produktionskette Schaden zufügen. Das sollte normal sein, denn nur so funktioniert es."