Mahlzeit! Bereits bei den Corona-Wirtschaftshilfen, die von der Corona-Hilfsagentur Cofag ausgezahlt wurden, ortete der Rechnungshof ein "erhebliches Risiko" für Überförderung. Laut dem ORF-Magazin "Eco" hatte Österreich die höchsten Wirtschaftshilfen in Europa. Nun stehen auch die Kunst- und Kulturförderungen der Cofag in der Kritik der Prüfer. Die Datenlage sei "unzureichend", lautet die Kritik.

So sei "unklar, wie viele" Kunstschaffende und Kulturvermittler durch die Hilfsmaßnahmen erreicht wurden, schreiben die Prüfer über den Zeitraum März 2020 bis März 2021. Im Härtefallfonds konnte auch keine durchschnittliche Förderhöhe ermittelt werden. Insgesamt wurden dabei 200 Millionen Euro an Beihilfen und Förderungen zur Bewältigung im Bereich Kunst und Kultur ausgezahlt. Den ganzen Artikel lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Finanzminister soll Rettungsschirm für Wien Energie aufspannen

Der Energie-Gipfel im Kanzleramt hatte offenbar noch einen konkreten Anlassfall: Die Wien Energie soll sich in argen finanziellen Turbulenzen befinden. Ein Rettungsschirm des Bundes steht im Raum.

Schüsse bei Polizeieinsatz: 14-Jähriger verletzt

Im Bezirk Kitzbühel kam es Freitagfrüh bei einem Polizeieinsatz zu einer Schussabgabe durch die Polizei. Ein Jugendlicher (14) wurde verletzt, zwei weitere flüchteten. Wie es zu dem Schuss kam, wird ermittelt.

25 Jahre Netflix: Dunkle Wolken über dem Partyzelt

Vor 25 Jahren wurde in Kalifornien Netflix gegründet. Der heutige Streamingriese hat den Konsum von Bewegtbild nachhaltig verändert. Doch die Konkurrenz setzt dem einstigen Branchenprimus zu. Das zeigt sich längst auch bei den Inhalten. (Kleine Zeitung PLUS)

Ralf Rangnick: „Eigentlich ist Fußball ganz einfach“

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick spricht im Interview über Martin Hinteregger, Baustellen, die Vormachtstellung von Salzburg, Sturms Rekordtransfer und warum ihm der Geruch von Bratwurst gefällt.

Wie viel Schutz vor dem Virus noch notwendig ist

Mit Podcast: Die Pandemie scheint weit weg, doch das Virus ist noch da. Welche Vorkehrungen auf persönlicher Ebene sinnvoll und welche Maßnahmen überholt sind. Drei Punkte, auf die man in Bezug auf die Eigenverantwortung achten sollte.

Die Nasa kehrt mit "Artemis 1" zum Mond zurück

Die Nasa nimmt heute wieder Kurs auf Luna: "Artemis 1" soll nun den Weg für bemannte Mondlandungen bis 2026 – und fast 54 Jahre nach "Apollo 17" – ebnen. (Kleine Zeitung PLUS)

Taylor Swift holte Top-Preis bei MTV Video Music Awards

Taylor Swift hat am Sonntagabend bei der Verleihung der MTV Video Music Awards im Prudential Center in Newarkdie begehrte Trophäe für das Video des Jahres gewonnen.

Die 32-jährige US-Sängerin holte mit ihrem Song "All Too Well" (Taylor's Version) auch die Preise in den Sparten "Beste Regie" und für das beste Langspiel-Musikvideo. ©

Podcast-Tipp: Warum bist du trotz deines Erfolges auf Andere neidisch, Manuel Rubey?

Manuel Rubey (43) ist erfolgreicher Schauspieler, Kabarettist und Autor. Und trotzdem kämpft er mit vielen Selbstzweifeln und kennt auch das Gefühl, auf den Erfolg Anderer neidisch zu sein. Im aktuellen "fair&female"-Podcast geht es um Gefühle, die wohl alle kennen, aber nicht viele so klar wie Rubey aussprechen.

