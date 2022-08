Es war kurz nach Mitternacht, als sich in der Südoststeiermark in der Nacht von Sonntag auf Montag ein tragischer Verkehrsunfall ereignete. Ein 24-jähriger Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark war auf der B 69 von Halberain kommend in Fahrtrichtung Unterpurklar unterwegs gewesen.