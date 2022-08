Mehr zum Thema Interview Was ist Machtmissbrauch in der Psychotherapie? von Katrin Schwarz • vor 2 Stunden Interview

Frau G. hat eine generalisierte Angststörung, an der sie in einer Psychotherapie arbeitet. Doch im dritten Therapiejahr bahnte sich eine private Beziehung zur Therapeutin an. "Es hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass sie die Mutterrolle übernehmen wollte", erzählt die 24-Jährige in der Kanzlei ihrer Anwältin Karin Prutsch. Aus dem Per-Sie wurde ein Du, die Frauen wanderten auf den Schöckl, gingen ins Café, umarmten sich. Auch SMS und Mails wurden geschrieben. "Das durfte nur ich. Sie hat mich auf einen Thron gesetzt."