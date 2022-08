Erst kommt der Selbstzweifel, dann der Neid. Und so richtig groß werden diese Gefühle, wenn sie mit vielen schönen Filtern durch die Sociel Media Maschine geschleudert werden. Schauspieler und Kabarettist Manuel Rubey (43) kennt diese Dynamik und er spricht im "fair&female"-Podcast sehr klar darüber.

In seinem aktuellen Buch "Der will nur spielen" (Molden Verlag) beschreibt er viele dieser Gefühle, im Gespräch mit Barbara Haas gehts dann aber noch einen Schritt weiter. Oder besser gesagt tiefer. Wie nah ist Rubey an einer bipolaren Störung, was passiert, wenn die "Dementoren", wie er sie nennt, von ihm Besitz ergreifen und wie hilft ihm Alkohol dabei, die Lautstärke im Inneren zu reduzieren. Ein sehr persönliches Gespräch. Mit einigen heiteren Momenten.

"Der will nur spielen" ist gerade im Molden Verlag erschienen.