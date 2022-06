Mahlzeit! Österreichs Nationalteam musste sich Montagabend den Dänen neuerlich geschlagen geben.

ÖFB-Team unterliegt Dänemark 1:2: Kein Lohn für eine starke Nachtschicht

Im Gegensatz zum letzten Match fiel die 1:2-Niederlage diesmal etwas unglücklich aus. Die Siegchance war gegeben. Ein Stromausfall verzögerte den Spielbeginn.

Zwischen Festnahmen, Alkoholvergiftungen und Deeskalation: Das war das Lignano-Wochenende

Das Pfingstwochenende 2022 ist Geschichte. In Lignano hatte man angesichts der Österreicherinnen und Österreicher in Feierlaune mit dem Schlimmsten gerechnet. Eskalationen blieben aber aus. Hier geht's zum Artikel.

Wie sich die Freiheitlichen für den ungleichen Wahlkampf im Herbst aufstellen

Heute soll sich entscheiden, ob die Oberösterreicherin Susanne Fürst oder doch Parteichef Herbert Kickl selbst für die FPÖ in den Ring gegen Alexander Van der Bellen steigen soll.

Neues von Apple: MacBooks mit schnelleren Chips und Ratenzahlungen

Apple präsentierte zum Start der Entwicklerkonferenz WWDC neue Betriebssysteme für iPhone und Apple Watch. Zudem wird die Apple-Bezahlfunktion erweitert. Die neue Generation der MacBooks erhält den schnelleren M2-Chip. Die Neuerungen im Überblick.

Alkohol stieg Kärntnern am Wochenende zu Kopf

Am Wochenende kam es in Kärnten zu zahlreichen Schlägereien und einem Unfall unter Alkoholeinfluss. 21 Alkolenker mussten zudem bei Schwerpunktaktion der Polizei den Schein abgeben. Näheres lesen Sie hier.



Regenfront: Heute steigt die Gewittergefahr in der Steiermark

In der Nacht auf Pfingstmontag waren Feuerwehren in den Regionen Liezen, Weiz und Hartberg-Fürstenfeld gefordert. Am Dienstag regnet es in der Obersteiermark, im Südosten sind starke Gewitter vorhergesagt.

Straße bei Kindberg unter Wasser. © FF Kindberg

Harry und Meghan zeigen Geburtstagsfoto von Tochter Lilibet

Auf Instagram hat Fotograf Misan Harriman ein neues Foto von Lilibet, der Tochter von Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40), veröffentlicht. Das Foto ist bei einem Garten-Picknick entstanden.

Lilibeth, Tochter von Harry und Meghan. © Misan Harriman

Bei diesem "Tatort" kroch die Kälte in alle Knochen

Regisseurin Anne Zohra Berrached hat mit "Das kalte Haus" einen intensiven Film gedreht (zu sehen ausnahmsweise am Pfingstmontag), der lange in der Schwebe blieb und die Spannung bis Schluss hielt.

Lese-Empfehlung zum Weltfahrradtag

Sind Sie im Alltag auch mit dem Fahrrad unterwegs? Zum heutigen Welttag des Fahrrads habe ich einige Artikel zum Thema für Sie zusammen gestellt:

Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.