Es geht wieder Schlag auf Schlag: In dieser Woche gehen die Kollektivvertragsverhandlungen in der privaten Sozialwirtschaft (Montag), im Handel (Dienstag) und in der Metallindustrie (Donnerstag) weiter. ÖGB-Chef Wolfgang Katzian warnte zuletzt: Ohne Einigungen – auf Basis der rollierenden Inflation – drohen weitere Streiks. Und das gleich in mehreren Branchen. Ein Überblick.

Kommentar des Tages von Thomas Cik: Der nächste Reparaturauftrag für die Regierung Korrespondentenbericht des Tages von Stefan Scholl: „Mit Blut reingewaschen": Russland begnadigt Schwerverbrecher Rezept des Tages: Grießpudding mit Orangensauce und karamellisierten Walnüssen

Fußball: Ein roter Strich als Zeichen gegen die Gewalt gegen Frauen

Am 13. Spieltag der italienischen Topliga hatten Spieler und Trainer einen roten Strich auf ihre Wangen gemalt. Auslöser der Aktion war die fürchterliche Tat eines 22-jährigen, italienischen Studenten, der seine Freundin zerstückelt und in eine Schlucht geworfen hat.

Meldungen aus Kärnten und der Steiermark

Oliver Pocher wird in Amiras alter Heimat zum „Liebeskasper“

Comedian Oliver Pocher geht nächstes Jahr mit seinem neuen Solo-Programm auf Tour. 40 Auftritte hat der 45-Jährige zwischen Jänner und Mai - unter anderem kommt er je zweimal nach Klagenfurt und Graz.

Wofür König Charles das Erbe von verstorbenen Briten ausgibt

Das Erbe von Briten ohne Testament fällt in Nordwestengland in weiten Teilen der britischen Krone zu. Daran wolle auch Charles in Zukunft nichts ändern.

China: Wer sein Bett nicht macht, den bestraft das Amt

Im kleinen chinesischen Dorf Puji setzt es für die Einwohner Strafen, wenn sie das Geschirr nicht waschen oder ihr Bett nicht machen. (Kleine Zeitung +)

Wie man Kurzsichtigkeit bei Kindern vorbeugen kann

Smartphones und Tablets üben eine enorme Anziehungskraft auf Kinder aus. Ein Zuviel an Bildschirmzeit kann aber auch die Entwicklung von Kurzsichtigkeit begünstigen. Hier finden Eltern Tipps, wie Fehlsichtigkeit verhindert werden kann.

Laborfleisch statt Kuhstall? Debatte um Fleisch aus Stammzellen

Der Antrag auf Zulassung für kultiviertes Fleisch aus Rinderstammzellen in der Schweiz sorgte auch in Österreich für Diskussionen. Grazer Forschende klären über die Nachhaltigkeit und Herstellung des Imitates auf. (Kleine Zeitung +)

Ein Jahr ChatGPT: „Keine KI ist keine Option“

Aus der Nische in die Masse: Am 30. November 2022 markierte ChatGPT eine technologische Zäsur. Wie der beliebte und umstrittene Chatbot unser Leben veränderte.

Meine Empfehlung: fair & female Podcast: Raphaela Scharf, wie konntest du deine #MeToo-Erfahrung und den Prozess danach überstehen?

Mehr als drei Jahre hat die Journalistin Raphaela Scharf gegen den Medienmanager Wolfgang Fellner vor Gericht gekämpft. Und gewonnen. Sie wurde sexuell belästigt. Nun will sie anderen Frauen in der Medienbranche helfen, dem zu entgehen. Ein Rück- und Einblick in Abgründe der Branche.

#110 Raphaela Scharf: Was kommt nach #MeToo?