Manche mögen gedacht haben, dass ihr Fernseher kaputt ist. Oder dass sich gleich mehrere Spieler im Gesicht verletzt haben. Alles falsch! Als am 13. Spieltag der Serie A fast alle Spieler und Trainer mit einem roten Strich auf der Wange zu sehen waren, hatte das einen ernsten Hintergrund. So soll die Farbe im Gesicht auf häusliche Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Die Botschaft: Rote Karte gegen die Gewalt!

Auslöser der Aktion war die fürchterliche Tat einen 22-jährigen, italienischen Studenten, der seine Freundin zerstückelt und in eine Schlucht geworfen hat. Vor knapp einer Woche wurde der mutmaßliche Täter in Leipzig festgenommen. Alleine in diesem Jahr wurden in Italien laut Innenministerium bis dato 102 Frauen ermordet, 82 davon waren Opfer von Bekannten.