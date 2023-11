Unter dem Motto „Once upon a time – das ersehnte Happy End“ verzauberten die Schüler der BAfEP Hartberg am Samstag. Für die Stimmung auf der Tanzfläche sorgten „K’s Live“ bzw. DJ MJAY in in der Disco. Unter den Ehrengästen ließen sich unter anderen auch Hartberger Bürgermeister Marcus Martschitsch, Vizebürgermeister Lukas Schnitzer und Labg. Hubert Lang den Abend nicht entgehen.