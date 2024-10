Das Lächeln in Roswitha Fraiss Gesicht könnte nicht breiter sein. Am Montagabend wurde ihr das „Goldene Ehrenzeichen“ des Landes Steiermark verliehen, eine Auszeichnung, die sie mit Freude, aber auch mit Ehrfurcht entgegengenommen hat. „Menschen müssen viel Vertrauen in mich und meine Arbeit haben, das ehrt mich und spornt mich weiter an. Ich bin aber nur ein Teil vom Hospizteam und stehe stellvertretend für jede Begleiterin und jeden Begleiter“, sagt die St. Lorenzenerin.