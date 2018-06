Facebook

Roswitha Fraiss, Leiterin des Hospizteams © Martina Pachernegg

Einen Menschen in der letzten Phase seines Lebens zu begleiten, ist anspruchsvoll. Um für diese Tätigkeit gerüstet zu sein, bietet das Hospizteam Mürztal am Dienstag, dem 12. Juni, den ersten Teil einer Grundausbildung an. „Wir arbeiten ehrenamtlich und wollen Menschen einfach helfen. Über neue Gesichter in unserem Team freuen wir uns immer sehr“, erklärt Roswitha Fraiss. Seit 2014 leitet sie das Hospizteam Mürztal und kann auf ihre 27 Mitglieder vertrauen. Um Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich mit dem Thema Hospiz zu befassen, wird der Informationstag zum neunteiligen Einführungsseminar abgehalten. „Einige Damen des Teams sind schon über 15 Jahre mit dabei. Das ist bemerkenswert. Und im Vergleich zu einigen anderen steirischen Hospiz-Gruppen unterstützt uns auch ein Mann tatkräftig“, sagt Fraiss.

