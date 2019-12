In acht Tagen endet die Wahl zu unseren Köpfen des Jahres. Acht Mürztaler rittern in der Großregion Obersteiermark um den Titel.

Das sind die acht Kandidaten aus der Region © KK

Genau ein Monat ist vergangen, seit wir das Rennen um die Köpfe des Jahres zum bereits vierten Mal gestartet haben. Nachdem sich in den Vorjahren beispielsweise Gastronom Ewald Harrer, Sängerin Laura Winkler, Extremsportler Andreas „Rambo“ Ropin, der sozial so engagierte Karl Winkelmayer, Tennisspieler Sebastian Ofner oder zuletzt Harmonika-Talent Klara Mißebner und Steirereck-Chef Heinz Reitbauer durchgesetzt haben, sind nun abermals acht Köpfe aus dem Mürztal im Rennen. Sie wollen sich in der Großregion Obersteiermark gegen die Konkurrenz behaupten, um am 15. Jänner im Zuge der großen Gala im Styria Media Center den Titel zu holen.