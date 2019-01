Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Gewinner © Fuchs

Wer sind unsere "Köpfe des Jahres"? Diese Frage wurde am Donnerstagabend im Styria Media Center beantwortet. Über den Dächern von Graz lag dabei die Spannung bei den in sieben Kategorien nominierten Kandidaten, gleich 35 an der Zahl, förmlich in der Luft. Bereits etliche Minuten, bevor Moderator Mathias Pascottini die Gala eröffnete, fieberten die zahlreich erschienenen Gäste der Entscheidung entgegen. Denn in schon bewährter Art und Weise wusste keiner der Beteiligten, wer die Publikumswahl der Kleinen Zeitung für sich entschieden hatte.