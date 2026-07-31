Rezepte Hauptspeisen

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Lachsforelle in Weißweinsauce
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Prosciutto Hendl
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Gemüsegratin mit Schweinskoteletts
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Schweinsfischerl mit Rosmarinsauce
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Hendlbrust mit Senfsauce
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Gefüllte Kohlrabi
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Pelmeni aus Russland
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Feta mit Speck
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Costeletas com laranjas aus Portugal
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Welsh Cawl aus Wales
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Haggis aus Schottland
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Lohikeitto, Lachssuppe
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Saltimbocca alla romana
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Stegt flæsk aus Dänemark
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Cevapcici aus Kroatien
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Wiener Schnitzel
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Bistecca alla pizzaiola
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Goldbrasse auf sizilianische Art
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Roastbeef & Yorkshire Pudding aus England
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Brimsennocken mit Speck
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Bohnschoten mit Speckstreifen
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Topfenknödel mit Weichselragout
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Nudeln mit Hühnerleber
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