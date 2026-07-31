Gefüllte Erdäpfel
Zutaten
- 1 kg mittelgroße Erdäpfel
- Schalotten
- 2 Zehe/n Knoblauch
- 50 g Rohschinken
- 5 Stk. getrocknete Paradeiser in Öl
- Parmesan, frisch gerieben
- 100 ml Schlagrahm
- 1 Bund Basilikum
- Hühnersuppe
- Butter
- Olivenöl
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung
- 1
Die Erdäpfel in Salzwasser 15 bis 20 Minuten vorkochen. Schälen und halbieren. Auf der Schnittfläche mit einem Melonenausstecher oder einem kleinen Löffel so viel Herauflasse ausschaben, bis ein 1 cm dicker Rand übrig bleibt. In eine Auflaufform stellen.
- 2
Schinken, Paradeiser und Erdäpfelmasse fein hacken. Schalotten und Knoblauch klein würfeln und in einer Mischung aus Butter und Öl andünsten.
- 3
Schinken, Paradeiser und Erdäpfelmasse dazugeben und einige Minuten braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Schlagrahm dazugießen und etwas einkochen lassen. 2 bis 3 EL Parmesan und klein geschnittenes Basilikum untermengen.
- 4
Die Erdäpfel mit dieser Masse füllen. Etwas Parmesan darüberstreuen. Mit so viel Hühnersuppe untergießen, dass der Boden der Form 1 cm hoch bedeckt ist.
- 5
Ins 180 Grad heiße Rohr schieben und 25 bis 30 Minuten backen. Die letzten zehn Minuten bei 200 Grad.
- 6
Den Kochsud in eine Pfanne gießen, einkochen lassen und mit kalter Butter montieren. Mit den Erdäpfeln anrichten.