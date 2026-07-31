Gefüllte Erdäpfel

1 Die Erdäpfel in Salzwasser 15 bis 20 Minuten vorkochen. Schälen und halbieren. Auf der Schnittfläche mit einem Melonenausstecher oder einem kleinen Löffel so viel Herauflasse ausschaben, bis ein 1 cm dicker Rand übrig bleibt. In eine Auflaufform stellen.

2 Schinken, Paradeiser und Erdäpfelmasse fein hacken. Schalotten und Knoblauch klein würfeln und in einer Mischung aus Butter und Öl andünsten.

3 Schinken, Paradeiser und Erdäpfelmasse dazugeben und einige Minuten braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Schlagrahm dazugießen und etwas einkochen lassen. 2 bis 3 EL Parmesan und klein geschnittenes Basilikum untermengen.

4 Die Erdäpfel mit dieser Masse füllen. Etwas Parmesan darüberstreuen. Mit so viel Hühnersuppe untergießen, dass der Boden der Form 1 cm hoch bedeckt ist.

5 Ins 180 Grad heiße Rohr schieben und 25 bis 30 Minuten backen. Die letzten zehn Minuten bei 200 Grad.