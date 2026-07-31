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Gefüllte Erdäpfel

Gefüllte Erdäpfel (Symbolbild)
© Jeshoots
Gefüllte Erdäpfel (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 20 min

Zutaten

  • 1 kg mittelgroße Erdäpfel
  • Schalotten
  • 2 Zehe/n Knoblauch
  • 50 g Rohschinken
  • 5 Stk. getrocknete Paradeiser in Öl
  • Parmesan, frisch gerieben
  • 100 ml Schlagrahm
  • 1 Bund Basilikum
  • Hühnersuppe
  • Butter
  • Olivenöl
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung

  1. 1

    Die Erdäpfel in Salzwasser 15 bis 20 Minuten vorkochen. Schälen und halbieren. Auf der Schnittfläche mit einem Melonenausstecher oder einem kleinen Löffel so viel Herauflasse ausschaben, bis ein 1 cm dicker Rand übrig bleibt. In eine Auflaufform stellen.

  2. 2

    Schinken, Paradeiser und Erdäpfelmasse fein hacken. Schalotten und Knoblauch klein würfeln und in einer Mischung aus Butter und Öl andünsten.

  3. 3

    Schinken, Paradeiser und Erdäpfelmasse dazugeben und einige Minuten braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Schlagrahm dazugießen und etwas einkochen lassen. 2 bis 3 EL Parmesan und klein geschnittenes Basilikum untermengen.

  4. 4

    Die Erdäpfel mit dieser Masse füllen. Etwas Parmesan darüberstreuen. Mit so viel Hühnersuppe untergießen, dass der Boden der Form 1 cm hoch bedeckt ist.

  5. 5

    Ins 180 Grad heiße Rohr schieben und 25 bis 30 Minuten backen. Die letzten zehn Minuten bei 200 Grad.

  6. 6

    Den Kochsud in eine Pfanne gießen, einkochen lassen und mit kalter Butter montieren. Mit den Erdäpfeln anrichten.