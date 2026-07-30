Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Gesamtzeit:30 min
Wiener Schnitzel
Zutaten
- 4 Stk. Kalbsschnitzel à 160 g
- 150 g griffiges Mehl
- 2 Stk. Eier
- 300 g Semmelbrösel
- Salz
- 2 EL Backfett, Öl od. Butterschmalz
Zubereitung
- 1
Schnitzel klopfen (gelingt am besten zwischen Frischhaltefolie). Fleisch beidseitig salzen, in Mehl wenden, abklopfen, durch die Eier ziehen und in den Bröseln wenden.
- 2
Schnitzel in Backfett goldgelb backen (Fett sollte 2 Fingerhoch in der Pfanne und heiß sein).
- 3
Schnitzel herausheben, auf Küchenpapier abtropfen lassen.
Tipp: Die fertigen Wiener Schnitzel mit Zitronenspalten garnieren und mit Reis oder Petersilkartoffeln servieren.
Gutes Gelingen & guten Appetit!