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Wiener Schnitzel

Österreichs Nationalgericht: Wiener Schnitzel
© Mark Konig
Österreichs Nationalgericht: Wiener Schnitzel
Gesamtzeit:30 min

Zutaten

  • 4 Stk. Kalbsschnitzel à 160 g
  • 150 g griffiges Mehl
  • 2 Stk. Eier
  • 300 g Semmelbrösel
  • Salz
  • 2 EL Backfett, Öl od. Butterschmalz

Zubereitung

  1. 1

    Schnitzel klopfen (gelingt am besten zwischen Frischhaltefolie). Fleisch beidseitig salzen, in Mehl wenden, abklopfen, durch die Eier ziehen und in den Bröseln wenden.

  2. 2

    Schnitzel in Backfett goldgelb backen (Fett sollte 2 Fingerhoch in der Pfanne und heiß sein).

  3. 3

    Schnitzel herausheben, auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Tipp: Die fertigen Wiener Schnitzel mit Zitronenspalten garnieren und mit Reis oder Petersilkartoffeln servieren.

Gutes Gelingen & guten Appetit!