Brimsennocken mit Speck

1 Die Kartoffeln schälen und fein reiben. Kartoffeln, Mehl und Salz miteinander vermengen. Sollten die Kartoffeln wenig Flüssigkeit auslassen, dann Wasser hinzufügen.

2 Den Teig gut durchrühren, er sollte fester sein, aber so, dass man ihn noch durch das Sieb drücken kann.

3 Den Teig drücken wir durch ein Sieb mit größeren Öffnungen in das gesalzene Wasser. Die Nocken während der gesamten Kochzeit gelegentlich durchmischen. Wenn die Nocken aufsteigen und an der Oberfläche schwimmen, dann noch 2 – 3 Minuten kochen lassen.

4 Inzwischen den kleingeschnittenen Speck anbraten.

5 In einer Schüssel Brimsen mit dem Speckschmalz vermischen.

6 Die Nocken abseihen, abtropfen lassen und heiß, ohne mit Wasser abzuschrecken, in die Schüssel geben.