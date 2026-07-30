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Saltimbocca alla romana

Saltimbocca aus Italien
© Bella RaKo auf Pixabay
Saltimbocca aus Italien
Gesamtzeit:20 min

Zutaten

  • 8 Stk. dünne Kalbsschnitzel
  • 100 g Butter
  • 8 Stk. Salbeiblätter
  • 8 Scheibe/n luftgetrockneter Schinken (Parma oder San Daniele) 
  • Salz, weißer Pfeffer
  • 4 EL Marsala oder Weißwein

Zubereitung

  1. 1

    Kalbsschnitzel vorsichtig flachklopfen. In einer Pfanne die Butter aufschäumen lassen, Salbeiblätter etwa 1 min. darin schwenken, herausnehmen und auf die Seite geben. 

  2. 2

    Schinkenscheiben in der Salbeibutter etwa 2 min. leicht anbraten, zum Salbei geben und warm stellen. 

  3. 3

    Kalbsschnitzel in der gleichen Pfanne pro Seite etwa 2 min. braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. 

  4. 4

    Auf einer vorgewärmten Platte die Schnitzel mit je einer Scheibe Schinken und einem Salbeiblatt anrichten, zudecken und warmstellen. 

  5. 5

    Den Bratenfond mit Marsala und 1 EL Wasser ablöschen, über die Schnitzel gießen und sofort servieren.

Gutes Gelingen!