Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Gesamtzeit:20 min
Saltimbocca alla romana
Zutaten
- 8 Stk. dünne Kalbsschnitzel
- 100 g Butter
- 8 Stk. Salbeiblätter
- 8 Scheibe/n luftgetrockneter Schinken (Parma oder San Daniele)
- Salz, weißer Pfeffer
- 4 EL Marsala oder Weißwein
Zubereitung
- 1
Kalbsschnitzel vorsichtig flachklopfen. In einer Pfanne die Butter aufschäumen lassen, Salbeiblätter etwa 1 min. darin schwenken, herausnehmen und auf die Seite geben.
- 2
Schinkenscheiben in der Salbeibutter etwa 2 min. leicht anbraten, zum Salbei geben und warm stellen.
- 3
Kalbsschnitzel in der gleichen Pfanne pro Seite etwa 2 min. braten. Mit Salz und Pfeffer würzen.
- 4
Auf einer vorgewärmten Platte die Schnitzel mit je einer Scheibe Schinken und einem Salbeiblatt anrichten, zudecken und warmstellen.
- 5
Den Bratenfond mit Marsala und 1 EL Wasser ablöschen, über die Schnitzel gießen und sofort servieren.
Gutes Gelingen!