Saltimbocca alla romana

1 Kalbsschnitzel vorsichtig flachklopfen. In einer Pfanne die Butter aufschäumen lassen, Salbeiblätter etwa 1 min. darin schwenken, herausnehmen und auf die Seite geben.

2 Schinkenscheiben in der Salbeibutter etwa 2 min. leicht anbraten, zum Salbei geben und warm stellen.

3 Kalbsschnitzel in der gleichen Pfanne pro Seite etwa 2 min. braten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

4 Auf einer vorgewärmten Platte die Schnitzel mit je einer Scheibe Schinken und einem Salbeiblatt anrichten, zudecken und warmstellen.