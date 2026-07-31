Schweinsfischerl mit Rosmarinsauce

1 Die Medaillons salzen und pfeffern. Etwas Olivenöl und Butter mit einem Rosmarinzweig in einer Pfanne erhitzen. Das Fleisch auf beiden Seiten kurz anbraten. Zum Fertiggaren ins 80 Grad heiße Backrohr stellen. Das dauert etwa 20 Minuten.

2 Die Nudeln in Salzwasser al dente kochen.

3 Die Schalotten klein würfeln. In etwas Butter andünsten. Die Rosmarinzweige dazulegen. Mit Kalbsfond ablöschen. Einige Minuten kochen lassen. Den Schlagrahm einrühren und nochmals aufkochen.

4 Kochen lassen, bis eine leichte Bindung entsteht. Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Rosmarin entfernen. Die Nudeln in die Sauce geben und gut durchschwenken.

5 Das Fleisch auf vorgewärmte Teller setzen.