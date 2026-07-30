Nudeln mit Hühnerleber

1 Die Paradeiser in kleine Stücke schneiden. Dabei den Saft auffangen. (Wenn Sie frische Paradeiser verwenden, diese zuerst schälen.)

2 Die Knoblauchzehe fein hacken und in wenig Olivenöl andünsten. Die Paradeiser mit dem Saft dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen. Mindestens eine Viertelstunde cremig einkochen lassen.

3 Die Hühnerlebern sehr sorgfältig putzen und in Scheiben schneiden. Die Zwiebel in feine Streifen schneiden. Etwas Olivenöl erhitzen und die Zwiebeln darin goldgelb rösten. Die Leber mit dem Salbeizweig dazugeben und bei wenig Hitze kurz anrösten.

4 Mit Marsala ablöschen. Kurz einkochen lassen. Den Salbeizweig entfernen. Die Paradeissauce dazugeben. Aufkochen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.