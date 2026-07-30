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Cevapcici aus Kroatien

Ein Klassiker vom Balkan: Cevapcici
© RitaE auf Pixabay
Ein Klassiker vom Balkan: Cevapcici
Gesamtzeit:35 min

Zutaten

  • 250 g Rinderfaschiertes
  • 1 Zehe/n Knoblauch
  • 1 Stk. Zwiebel
  • 3 EL Öl
  • 2 EL mildes Ajvar (Paprikamus, Glas)
  • 0,25 TL rosenscharfes Paprikapulver
  • 1 TL edelsüßes Paprikapulver
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung

  1. 1

    Den Knoblauch fein hacken. Die Zwiebel fein würfeln. Beides in 1 EL heißem Olivenöl andünsten. Mildes Ajvar (Paprikamus, Glas), scharfes Paprikapulver und edelsüßes Paprikapulver zugeben und kurz mitrösten.

  2. 2

    Mischung in eine Schüssel füllen und abkühlen lassen.

  3. 3

    Faschiertes, abgekühlte Zwiebelmischung, etwas Salz und Pfeffer gut verkneten. Masse evtl. nachwürzen.

  4. 4

    Mit leicht geölten Händen 8 Rollen von 8 cm Länge formen. In 2 EL heißem Olivenöl in einer beschichteten Pfanne rundherum braten (mittlere Hitze) bis die Cevapcici braun sind. 

Gutes Gelingen & dobar tek (Guten Appetit!)