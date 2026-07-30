Cevapcici aus Kroatien

1 Den Knoblauch fein hacken. Die Zwiebel fein würfeln. Beides in 1 EL heißem Olivenöl andünsten. Mildes Ajvar (Paprikamus, Glas), scharfes Paprikapulver und edelsüßes Paprikapulver zugeben und kurz mitrösten.

2 Mischung in eine Schüssel füllen und abkühlen lassen.

3 Faschiertes, abgekühlte Zwiebelmischung, etwas Salz und Pfeffer gut verkneten. Masse evtl. nachwürzen.