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Gesamtzeit:35 min
Cevapcici aus Kroatien
Zutaten
- 250 g Rinderfaschiertes
- 1 Zehe/n Knoblauch
- 1 Stk. Zwiebel
- 3 EL Öl
- 2 EL mildes Ajvar (Paprikamus, Glas)
- 0,25 TL rosenscharfes Paprikapulver
- 1 TL edelsüßes Paprikapulver
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung
- 1
Den Knoblauch fein hacken. Die Zwiebel fein würfeln. Beides in 1 EL heißem Olivenöl andünsten. Mildes Ajvar (Paprikamus, Glas), scharfes Paprikapulver und edelsüßes Paprikapulver zugeben und kurz mitrösten.
- 2
Mischung in eine Schüssel füllen und abkühlen lassen.
- 3
Faschiertes, abgekühlte Zwiebelmischung, etwas Salz und Pfeffer gut verkneten. Masse evtl. nachwürzen.
- 4
Mit leicht geölten Händen 8 Rollen von 8 cm Länge formen. In 2 EL heißem Olivenöl in einer beschichteten Pfanne rundherum braten (mittlere Hitze) bis die Cevapcici braun sind.
Gutes Gelingen & dobar tek (Guten Appetit!)