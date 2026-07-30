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Gesamtzeit:1 h 0 minVorbereitungszeit:15 minKochzeit:25 min
Lohikeitto, Lachssuppe
Lohikeitto, Lachssuppe, aus Finnland
Zutaten:
- 350 g frisches Lachsfilet
- 2 Stk. große Kartoffel
- 2 Stk. Karotten
- 1 kleine Stange Lauch
- 500 ml Gemüsebrühe
- 500 ml Milch
- 1 Bund Dill
- 2 EL Butter
- 1 Lorbeerblatt
- 5 Wacholderbeeren
- Salz, Pfeffer
Zubereitung:
- 1
Geschnittener Lauch in Butter andünsten.
- 2
Würfelig geschnittene Kartoffel und Karotten dazugeben und kurz mitdünsten. Mit Gemüsebrühe und Milch aufgießen und gemeinsam mit den Gewürzen ca. 20 min köcheln bis das Gemüse durch ist.
- 3
Lachs in mundgerechte Stücke schneiden, Dill fein hacken und gemeinsam zur Brühe geben und 3 Minuten durchziehen.
- 4
Die Suppe mit Brot genießen.
In Finnland wird diese Suppe meist mittags mit frischem Brot und Butter serviert.