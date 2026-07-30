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Lohikeitto, Lachssuppe

<strong>Lohikeitto, Lachssuppe</strong> | Lachssuppe (Symbolbild)
© MadMax Chef
<strong>Lohikeitto, Lachssuppe</strong>|Lachssuppe (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 0 minVorbereitungszeit:15 minKochzeit:25 min

Lohikeitto, Lachssuppe, aus Finnland

Zutaten:

  • 350 g frisches Lachsfilet
  • 2 Stk. große Kartoffel
  • 2 Stk. Karotten
  • 1 kleine Stange Lauch
  • 500 ml Gemüsebrühe
  • 500 ml Milch
  • 1 Bund Dill
  • 2 EL Butter
  • 1 Lorbeerblatt
  • 5 Wacholderbeeren
  • Salz, Pfeffer

Zubereitung:

  1. 1

    Geschnittener Lauch in Butter andünsten. 

  2. 2

    Würfelig geschnittene Kartoffel und Karotten dazugeben und kurz mitdünsten. Mit Gemüsebrühe und Milch aufgießen und gemeinsam mit den Gewürzen ca. 20 min köcheln bis das Gemüse durch ist.  

  3. 3

    Lachs in mundgerechte Stücke schneiden, Dill fein hacken und gemeinsam zur Brühe geben und 3 Minuten durchziehen. 

  4. 4

    Die Suppe mit Brot genießen.

In Finnland wird diese Suppe meist mittags mit frischem Brot und Butter serviert.