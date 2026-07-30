Roastbeef & Yorkshire Pudding aus England

1 Den Backofen auf 140°C Ober- und Unterhitze vorheizen. Das Fleisch in einer heißen Pfanne mit 2 EL zerlassenem Butterschmalz rundherum scharf anbraten. Den Braten auf dem Gitter im vorgeheizten Ofen (darunter Fettpfanne) ca. 45 min. garen.

2 Das Suppengemüse und die Zwiebel putzen, grob teilen und in dem Bratenfett anschwitzen. Das Tomatenmark einrühren und mit der Hälfte des Rotweins ablöschen. Diesen fast vollständig einkochen lassen, den restlichen Rotwein dazugeben und mit dem Rinderfond auffüllen. Bei mittlerer Hitze auf die Hälfte einkochen lassen.

3 Die gewaschenen Kartoffeln in kochendem Salzwasser 25 Minuten garen. Das Gemüse waschen und putzen. Die Karotten schälen und in Scheiben schneiden. Die Erbsen auftauen lassen.

4 Den Brokkoli, die Karotten und den Blumenkohl separat in kochendem Salzwasser 5-6 Minuten kochen, abgießen, kalt abschrecken und gut abtropfen lassen.

5 Die Kartoffeln abgießen, ausdampfen lassen, schälen und halbieren.

6 Das Fleisch aus dem Ofen nehmen, in Alufolie wickeln und ruhen lassen.

7 Für den Pudding das Mehl mit 1 Prise Salz mischen und in eine Schüssel sieben. 120 ml Wasser mit dem Ei verrühren und zu dem Mehl dazugeben und zu einem Teig vermengen. Die Milch erwärmen und zu dem Teig dazugeben und glatt rühren. In eine ofenfeste, rechteckige Form etwas Fett geben und im Backofen bei 200°C ca. 5 Minuten erhitzen. Die Backform aus dem Ofen nehmen und den Teig gleichmäßig in der Backform verteilen. Die Form auf der mittleren Schiene bei 200-210°C ca. 15 Minuten backen bis der Teig aufgegangen ist.

8 Die Kartoffeln in einer heißen Pfanne mit dem restlichen Butterschmalz rundherum goldbraun anbraten.

9 Das Gemüse in einer weiteren Pfanne in zerlassener Butter schwenken, salzen und pfeffern.

10 Die Sauce passieren und nach Belieben mit in wenig kaltem Wasser angerühter Speisestärke abbinden.