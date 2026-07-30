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Fish and Chips

Deftiger Klassiker aus England: Fish & Chips
© Christoffer Engström
Deftiger Klassiker aus England: Fish & Chips
Gesamtzeit:40 min

Fish & Chips kennt wohl jeder aus England. Kochen Sie das Nationalgericht zu Hause nach: 

Zutaten

  • 850 g große, mehligkochende Kartoffeln
  • 2 EL Frittieröl
  • 1 EL Butter
  • Zitronensaft
  • Meersalz
  • schwarzer Pfeffer a. d. Mühle
  • 700 g Kabeljaufilets
  • 375 g Mehl
  • 3 TL Backpulver (gehäuft)
  • 300 ml helles, kaltes Bier (Pils oder Lager)

Zubereitung Chips (Pommes)

  1. 1

    Die Kartoffeln schälen und der Länge nach in ca. 1 cm dicke Stäbchen schneiden. Frittieröl in einem großen Topf oder einer Fritteuse auf 120 Grad erhitzen. Kartoffeln darin portionsweise ca. 8 Minuten farblos vorfrittieren. Dann herausnehmen und auf einer Küchenrolle abtropfen lassen. 

  2. 2

    Die Pommes portionsweise im 175 Grad heißen Fett 3 - 4 Minuten fertig frittieren, bis sie knusprig goldbraun sind. Auf Küchenrolle abtropfen lassen und salzen. 

Zubereitung Fish

  1. 1

    Frittieröl in einem großen Topf oder einer Fritteuse auf 175 Grad erhitzen. Ofen auf 160 Grad (Umluft 140 Grad) vorheizen.

  2. 2

    Inzwischen das Kabeljaufilet schräg in vier gleich große Stücke schneiden. 2 gehäufte TL Salz mit 2 TL frisch gemahlenem Pfeffer vermischen. Fisch damit von beiden Seiten einreiben.

  3. 3

    225 g Mehl mit Backpulver in einer Schüssel mischen. Bier mit einem Schneebesen glatt unterrühren.

  4. 4

    Fisch im restlichen Mehl wenden, portionsweise in den Teig tauchen, abtropfen lassen und einzeln jeweils ca. 4 Minuten rundum goldbraun frittieren. Im Ofen auf Backpapier warm halten.

  5. 5

    Alles heiß servieren.

Tipp: In England wird dazu Erbsenpüree bestehend aus Erbsen, Minze, Butter, Zitronensaft und Salz gegessen.

Am besten ein Pint Bier dazu trinken.

Gutes Gelingen & enjoy your meal!