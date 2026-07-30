Fish and Chips

Fish & Chips kennt wohl jeder aus England. Kochen Sie das Nationalgericht zu Hause nach:

Zutaten 4 Portionen 850 g große, mehligkochende Kartoffeln

große, mehligkochende Kartoffeln 2 EL Frittieröl

Frittieröl 1 EL Butter

Butter Zitronensaft

Meersalz schwarzer Pfeffer a. d. Mühle

700 g Kabeljaufilets

Kabeljaufilets 375 g Mehl

Mehl 3 TL Backpulver (gehäuft)

Backpulver (gehäuft) 300 ml helles, kaltes Bier (Pils oder Lager)

Zubereitung Chips (Pommes) 1 Die Kartoffeln schälen und der Länge nach in ca. 1 cm dicke Stäbchen schneiden. Frittieröl in einem großen Topf oder einer Fritteuse auf 120 Grad erhitzen. Kartoffeln darin portionsweise ca. 8 Minuten farblos vorfrittieren. Dann herausnehmen und auf einer Küchenrolle abtropfen lassen. 2 Die Pommes portionsweise im 175 Grad heißen Fett 3 - 4 Minuten fertig frittieren, bis sie knusprig goldbraun sind. Auf Küchenrolle abtropfen lassen und salzen.

Zubereitung Fish 1 Frittieröl in einem großen Topf oder einer Fritteuse auf 175 Grad erhitzen. Ofen auf 160 Grad (Umluft 140 Grad) vorheizen. 2 Inzwischen das Kabeljaufilet schräg in vier gleich große Stücke schneiden. 2 gehäufte TL Salz mit 2 TL frisch gemahlenem Pfeffer vermischen. Fisch damit von beiden Seiten einreiben. 3 225 g Mehl mit Backpulver in einer Schüssel mischen. Bier mit einem Schneebesen glatt unterrühren. 4 Fisch im restlichen Mehl wenden, portionsweise in den Teig tauchen, abtropfen lassen und einzeln jeweils ca. 4 Minuten rundum goldbraun frittieren. Im Ofen auf Backpapier warm halten. 5 Alles heiß servieren.

Tipp: In England wird dazu Erbsenpüree bestehend aus Erbsen, Minze, Butter, Zitronensaft und Salz gegessen.

Am besten ein Pint Bier dazu trinken.

Gutes Gelingen & enjoy your meal!