Fish and Chips
Fish & Chips kennt wohl jeder aus England. Kochen Sie das Nationalgericht zu Hause nach:
Zutaten
- 850 g große, mehligkochende Kartoffeln
- 2 EL Frittieröl
- 1 EL Butter
- Zitronensaft
- Meersalz
- schwarzer Pfeffer a. d. Mühle
- 700 g Kabeljaufilets
- 375 g Mehl
- 3 TL Backpulver (gehäuft)
- 300 ml helles, kaltes Bier (Pils oder Lager)
Zubereitung Chips (Pommes)
- 1
Die Kartoffeln schälen und der Länge nach in ca. 1 cm dicke Stäbchen schneiden. Frittieröl in einem großen Topf oder einer Fritteuse auf 120 Grad erhitzen. Kartoffeln darin portionsweise ca. 8 Minuten farblos vorfrittieren. Dann herausnehmen und auf einer Küchenrolle abtropfen lassen.
- 2
Die Pommes portionsweise im 175 Grad heißen Fett 3 - 4 Minuten fertig frittieren, bis sie knusprig goldbraun sind. Auf Küchenrolle abtropfen lassen und salzen.
Zubereitung Fish
- 1
Frittieröl in einem großen Topf oder einer Fritteuse auf 175 Grad erhitzen. Ofen auf 160 Grad (Umluft 140 Grad) vorheizen.
- 2
Inzwischen das Kabeljaufilet schräg in vier gleich große Stücke schneiden. 2 gehäufte TL Salz mit 2 TL frisch gemahlenem Pfeffer vermischen. Fisch damit von beiden Seiten einreiben.
- 3
225 g Mehl mit Backpulver in einer Schüssel mischen. Bier mit einem Schneebesen glatt unterrühren.
- 4
Fisch im restlichen Mehl wenden, portionsweise in den Teig tauchen, abtropfen lassen und einzeln jeweils ca. 4 Minuten rundum goldbraun frittieren. Im Ofen auf Backpapier warm halten.
- 5
Alles heiß servieren.
Tipp: In England wird dazu Erbsenpüree bestehend aus Erbsen, Minze, Butter, Zitronensaft und Salz gegessen.
Am besten ein Pint Bier dazu trinken.
Gutes Gelingen & enjoy your meal!