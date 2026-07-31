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Hendlbrust mit Senfsauce

Hendlbrust mit Senfsauce (Symbolbild)
© Madmax Chef
Hendlbrust mit Senfsauce (Symbolbild)
Gesamtzeit:50 min

Zutaten

  • 4 Stk. Hühnerbrustfilets à 150 g
  • 3 Zweige Estragon (ersatzweise 1/2 B. Thymian)
  • 125 ml Weißwein
  • 250 ml Hühnersuppe
  • 200 ml Schlagrahm
  • Dijon-Senf
  • Olivenöl
  • Butter
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    In einer großen Pfanne eine Mischung aus Butter und Olivenöl erhitzen. Die Hühnerbrustfilets auf beiden Seiten anbraten.

  2. 2

    Vor dem Wenden mit Salz und Pfeffer würzen und mit Senf dünn bestreichen. Auf jeder Seite etwa zwei Minutenbraten.

  3. 3

    Das Fleisch aus der Pfanne heben und in einen Topf legen.

  4. 4

    Den Bratensatz in der Pfanne mit Weißwein loskochen. Auf die Hälfte einkochen lassen. Suppe dazugießen. Nochmals aufkochen.

  5. 5

    So viel Flüssigkeit zu den Hühnerbrüsten gießen, dass sie ungefähr halb bedeckt sind. Zwei Estragonzweige dazulegen.

  6. 6

    Zugedeckt bei milder Hitze eine Viertelstunde garen. Das Fleisch aus dem Topf heben und bei 60 Grad warm stellen.

  7. 7

    Restliche Suppe und Schlagrahm zum Bratfond in den Topf gießen und bei starker Hitze einkochen lassen, bis die Sauce eine dickliche Konsistenz hat. Abschmecken.

  8. 8

    Die Blätter vom restlichen Estragon abzupfen und klein schneiden. Über die Hendlbrüste streuen.

Bandnudeln und Blattspinat dazu servieren.