Hendlbrust mit Senfsauce

1 In einer großen Pfanne eine Mischung aus Butter und Olivenöl erhitzen. Die Hühnerbrustfilets auf beiden Seiten anbraten.

2 Vor dem Wenden mit Salz und Pfeffer würzen und mit Senf dünn bestreichen. Auf jeder Seite etwa zwei Minutenbraten.

3 Das Fleisch aus der Pfanne heben und in einen Topf legen.

4 Den Bratensatz in der Pfanne mit Weißwein loskochen. Auf die Hälfte einkochen lassen. Suppe dazugießen. Nochmals aufkochen.

5 So viel Flüssigkeit zu den Hühnerbrüsten gießen, dass sie ungefähr halb bedeckt sind. Zwei Estragonzweige dazulegen.

6 Zugedeckt bei milder Hitze eine Viertelstunde garen. Das Fleisch aus dem Topf heben und bei 60 Grad warm stellen.

7 Restliche Suppe und Schlagrahm zum Bratfond in den Topf gießen und bei starker Hitze einkochen lassen, bis die Sauce eine dickliche Konsistenz hat. Abschmecken.