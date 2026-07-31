Hendlbrust mit Senfsauce
Zutaten
- 4 Stk. Hühnerbrustfilets à 150 g
- 3 Zweige Estragon (ersatzweise 1/2 B. Thymian)
- 125 ml Weißwein
- 250 ml Hühnersuppe
- 200 ml Schlagrahm
- Dijon-Senf
- Olivenöl
- Butter
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
In einer großen Pfanne eine Mischung aus Butter und Olivenöl erhitzen. Die Hühnerbrustfilets auf beiden Seiten anbraten.
- 2
Vor dem Wenden mit Salz und Pfeffer würzen und mit Senf dünn bestreichen. Auf jeder Seite etwa zwei Minutenbraten.
- 3
Das Fleisch aus der Pfanne heben und in einen Topf legen.
- 4
Den Bratensatz in der Pfanne mit Weißwein loskochen. Auf die Hälfte einkochen lassen. Suppe dazugießen. Nochmals aufkochen.
- 5
So viel Flüssigkeit zu den Hühnerbrüsten gießen, dass sie ungefähr halb bedeckt sind. Zwei Estragonzweige dazulegen.
- 6
Zugedeckt bei milder Hitze eine Viertelstunde garen. Das Fleisch aus dem Topf heben und bei 60 Grad warm stellen.
- 7
Restliche Suppe und Schlagrahm zum Bratfond in den Topf gießen und bei starker Hitze einkochen lassen, bis die Sauce eine dickliche Konsistenz hat. Abschmecken.
- 8
Die Blätter vom restlichen Estragon abzupfen und klein schneiden. Über die Hendlbrüste streuen.
Bandnudeln und Blattspinat dazu servieren.