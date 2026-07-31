Waller mit Wurzelsauce

1 Das Fischfilet in vier gleich große Stücke teilen. Das Wurzelwerk in sehr feine Streifen (Julienne) schneiden. Die Schalotten fein hacken. In Butter andünsten. Mit Wein ablöschen. Kurz kochen lassen. Pfeffer und Piment dazugeben. Mit 200ml Wasser aufgießen. Einige Minuten kochen lassen und abseihen.

2 2. Das Wurzelwerk im Sud bissfest kochen. Salzen und pfeffern. Abseihen. Den Sud auffangen und abmessen. Sie benötigen etwa 250ml. Eventuell noch etwas Wasser dazu gießen.

3 3. Den Sud erhitzen. Die Fischstücke einlegen und knapp unter dem Siedepunkt etwa eine Viertelstunde ziehen lassen. Aus dem Sud heben und warm stellen.

4 4. Aus 1 EL Butter und 1 EL Mehl eine helle Einmach zubereiten. Mit dem Sud aufgießen. 2 dl Schlagrahm dazu gießen und einige Minuten kochen lassen. Den Kren in die Sauce rühren. Abschmecken.