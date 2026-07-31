Prosciutto Hendl
Zutaten
- 4 Stk. Hendlbrustfilets, à 150 g
- Prosciutto
- 0,5 Bund Basilikum
- 1 EL Pinienkerne
- 4 Stk. getrocknete Paradeiser in Öl
- 2 Stk. Schalotten
- 2 Zehe/n Knoblauch
- 100 ml Weißwein
- 100 ml Hühnersuppe
- Butter
- Olivenöl
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Die Paradeiser abtropfen lassen. Paradeiser, Schalotten und Knoblauch klein würfeln.
- 2
Die Pinienkerne ohne Fett goldgelb rösten. Hacken.
- 3
Das Basilikum in feine Streifen schneiden.
- 4
Das abgetropfte Paradeisöl mit etwas Olivenöl erhitzen. Schalotten und Paradeiser darin anrösten. Knoblauch, Pinienkerne und Basilikum untermengen. Vom Feuer ziehen.
- 5
Die Filets zwischen zwei Folien plattieren. Salzen und pfeffern. Mit der Paradeis-Basilikum-Mischung bestreichen. Zu Rouladen aufrollen.
- 6
Die Prosciuttoscheiben nebeneinander überlappend auf der Arbeitsfläche auflegen. Die Rouladen daraufsetzen und mit dem Prosciutto einwickeln.
- 7
Eine Mischung aus Butter und Öl erhitzen. Die Rouladen rundherum
anbraten. Auf den Rost im Backrohr setzen.
Wenn Sie eine Alufolie unterlegen, bleibt das Rohr sauber.
- 8
Bei 160 Grad zehn Minuten garen.
- 9
Den Bratensatz mit Weißwein loskochen. Einkochen lassen. Mit Hühnersuppe aufgießen. Nochmals einkochen. Die Sauce zum Fleisch reichen.