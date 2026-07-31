Prosciutto Hendl

1 Die Paradeiser abtropfen lassen. Paradeiser, Schalotten und Knoblauch klein würfeln.

2 Die Pinienkerne ohne Fett goldgelb rösten. Hacken.

3 Das Basilikum in feine Streifen schneiden.

4 Das abgetropfte Paradeisöl mit etwas Olivenöl erhitzen. Schalotten und Paradeiser darin anrösten. Knoblauch, Pinienkerne und Basilikum untermengen. Vom Feuer ziehen.

5 Die Filets zwischen zwei Folien plattieren. Salzen und pfeffern. Mit der Paradeis-Basilikum-Mischung bestreichen. Zu Rouladen aufrollen.

6 Die Prosciuttoscheiben nebeneinander überlappend auf der Arbeitsfläche auflegen. Die Rouladen daraufsetzen und mit dem Prosciutto einwickeln.

7 Eine Mischung aus Butter und Öl erhitzen. Die Rouladen rundherum

anbraten. Auf den Rost im Backrohr setzen.

Wenn Sie eine Alufolie unterlegen, bleibt das Rohr sauber.

8 Bei 160 Grad zehn Minuten garen.