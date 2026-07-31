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Prosciutto Hendl

Prosciutto Hendl (Symbolbild)
© l Zsuzsanna Kálló-Helmeczi auf Pixabay
Prosciutto Hendl (Symbolbild)
Gesamtzeit:50 min

Zutaten

  • 4 Stk. Hendlbrustfilets, à 150 g
  • Prosciutto
  • 0,5 Bund Basilikum
  • 1 EL Pinienkerne
  • 4 Stk. getrocknete Paradeiser in Öl
  • 2 Stk. Schalotten
  • 2 Zehe/n Knoblauch
  • 100 ml Weißwein
  • 100 ml Hühnersuppe
  • Butter
  • Olivenöl
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Die Paradeiser abtropfen lassen. Paradeiser, Schalotten und Knoblauch klein würfeln.

  2. 2

    Die Pinienkerne ohne Fett goldgelb rösten. Hacken.

  3. 3

    Das Basilikum in feine Streifen schneiden.

  4. 4

    Das abgetropfte Paradeisöl mit etwas Olivenöl erhitzen. Schalotten und Paradeiser darin anrösten. Knoblauch, Pinienkerne und Basilikum untermengen. Vom Feuer ziehen.

  5. 5

    Die Filets zwischen zwei Folien plattieren. Salzen und pfeffern. Mit der Paradeis-Basilikum-Mischung bestreichen. Zu Rouladen aufrollen.

  6. 6

    Die Prosciuttoscheiben nebeneinander überlappend auf der Arbeitsfläche auflegen. Die Rouladen daraufsetzen und mit dem Prosciutto einwickeln.

  7. 7

    Eine Mischung aus Butter und Öl erhitzen. Die Rouladen rundherum
    anbraten. Auf den Rost im Backrohr setzen.
    Wenn Sie eine Alufolie unterlegen, bleibt das Rohr sauber.

  8. 8

    Bei 160 Grad zehn Minuten garen.

  9. 9

    Den Bratensatz mit Weißwein loskochen. Einkochen lassen. Mit Hühnersuppe aufgießen. Nochmals einkochen. Die Sauce zum Fleisch reichen.