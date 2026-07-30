Zander mit würziger Kruste

1 Die Paradeiser kurz überbrühen, die Haut abziehen und die Kerne entfernen. Die Paradeiser in kleine Würfel schneiden. Schalotten und Knoblauch fein hacken. Die Petersilie klein schneiden. Das Toastbrot bähen und in der Küchenmaschine fein zerbröseln.

2 Paradeiswürfel, Schalotten, Knoblauch, Petersilie und Weißwein vermengen. 5 EL Olivenöl darüberträufeln. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

3 Die Haut des Zanders mit einem scharfen Messer kreuzweise einritzen. Salzen und pfeffern. In den Bauch des Fisches ein Drittel der Paradeis-Knoblauch-Mischung geben.

4 Den Fisch in eine große, mit Öl ausgestrichene Form setzen. Die restliche Paradeismischung auf dem Fisch verteilen. Die Toastbrotbrösel darüberstreuen. Mit Olivenöl beträufeln.