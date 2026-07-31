Schweinsfischerl in Mostsauce

1 Die Zwiebel klein würfeln. Die Champignons feinblättrig schneiden. Die Petersilie klein schneiden. Den Schlagrahm steif schlagen.

2 Das Fleisch in mundgerechte Stücke schneiden. Mit wenig Mehl stauben. In Butter und Öl rasch anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Aus der Pfanne heben und warm stellen.

3 Das Bratenfett abgießen. Frische Butter in die Pfanne geben. Die Zwiebel goldgelb rösten. Die Champignons dazugeben. So lange braten, bis die ausgetretene Flüssigkeit verkocht ist. Mit Most aufgießen und etwas einkochen lassen.

4 Das Fleisch wieder dazugeben. Kurz mitkochen. Das Obers unterziehen und aufkochen. Die Petersilie darüberstreuen.