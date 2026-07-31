Lachsforelle in Weißweinsauce
Zutaten
- 750 g Lachsforellen-bzw. Lachsfilet
- 125 ml Noilly Prat (trockener Wermut)
- 250 ml Welschriesling
- 1 Stk. kleine Zwiebel
- 200 ml Schlagrahm
- 2 EL Crème fraîche
- Butter
- Salz
- weißer Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Zuerst die Sauce zubereiten. Dazu die Zwiebel fein hacken. In Butter andünsten. Mit Weißwein (zuerst 4 EL beiseite stellen) aufgießen. Etwas einkochen lassen. Den Wermut dazugießen. Auf etwa 150ml einkochen lassen.
- 2
Die Sauce durch ein Sieb passieren. Nochmals auf die heiße Herdplatte stellen. Den Schlagrahm dazugießen und auf die Hälfte einkochen lassen. Zum Schluss die Crème fraîche unter die Sauce rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Sollte die Sauce nicht cremig genug sein, können Sie sie noch mit einigen eiskalten Butterstücken binden - das darf aber erst kurz vor dem Servieren geschehen.
- 3
Die Lachsforellenfilets von den restlichen Gräten befreien. In vier Stücke teilen. Auf ein mit reichlich Butter befettetes Backblech legen. 4 EL Wein neben den Fisch träufeln. Mit Alufolie zudecken und ins 200 Grad heiße Backrohr schieben.
Je nach Dicke der Filets 10 bis 14 Minuten garen.
- 4
Den Lachs auf vorgewärmten Tellern anrichten. Die Sauce über den Fisch träufeln. Petersilerdäpfel dazu servieren.