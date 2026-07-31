Lachsforelle in Weißweinsauce

Zuerst die Sauce zubereiten. Dazu die Zwiebel fein hacken. In Butter andünsten. Mit Weißwein (zuerst 4 EL beiseite stellen) aufgießen. Etwas einkochen lassen. Den Wermut dazugießen. Auf etwa 150ml einkochen lassen.

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Die Sauce durch ein Sieb passieren. Nochmals auf die heiße Herdplatte stellen. Den Schlagrahm dazugießen und auf die Hälfte einkochen lassen. Zum Schluss die Crème fraîche unter die Sauce rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Sollte die Sauce nicht cremig genug sein, können Sie sie noch mit einigen eiskalten Butterstücken binden - das darf aber erst kurz vor dem Servieren geschehen.