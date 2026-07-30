Hendlbrust mit Gemüserahm

1 Das Fleisch schräg in nicht zu dünne Schnitzel schneiden. Wenig salzen und pfeffern. Jede Scheibe mit Prosciutto umwickeln.

2 Eine Mischung aus Butter und Öl erhitzen. Das Fleisch auf beiden Seiten anbraten. Für 20 Minuten ins 80 Grad heiße Rohr stellen.

3 Zucchini und Karotten stifteln. Knoblauch und Schalotten fein hacken und in einer Mischung aus Butter und Öl andünsten. Die Karotten mit einer Prise Zucker dazugeben. Anrösten.

4 Mit wenig Hühnersuppe aufgießen und bissfest kochen.

5 Die Zucchini extra in etwas Olivenöl anrösten. Zu den Karotten geben.

Mit Schlagrahm aufgießen und cremig einkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen.