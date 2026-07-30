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Hendlbrust mit Gemüserahm

Hendlbrust mit Gemüserahm (Symbolbild)
© Mgg Vitchakorn
Hendlbrust mit Gemüserahm (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 0 min

Zutaten

  • 500 g Hühnerbrustfilets
  • 100 g Prosciutto
  • 250 g kleine Zucchini
  • 250 g junge Karotten
  • 1 Zehe/n Knoblauch
  • 1 Stk. Schalotte
  • Zucker
  • Hühnersuppe
  • 200 ml Schlagrahm
  • Olivenöl
  • Butter
  • 1 Bund Basilikum
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Das Fleisch schräg in nicht zu dünne Schnitzel schneiden. Wenig salzen und pfeffern. Jede Scheibe mit Prosciutto umwickeln.

  2. 2

    Eine Mischung aus Butter und Öl erhitzen. Das Fleisch auf beiden Seiten anbraten. Für 20 Minuten ins 80 Grad heiße Rohr stellen.

  3. 3

    Zucchini und Karotten stifteln. Knoblauch und Schalotten fein hacken und in einer Mischung aus Butter und Öl andünsten. Die Karotten mit einer Prise Zucker dazugeben. Anrösten.

  4. 4

    Mit wenig Hühnersuppe aufgießen und bissfest kochen.

  5. 5

    Die Zucchini extra in etwas Olivenöl anrösten. Zu den Karotten geben.
    Mit Schlagrahm aufgießen und cremig einkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

  6. 6

    In Streifen geschnittenes Basilikum darüber streuen. Das Gemüse anrichten. Die Fleischscheiben darauf setzen.

Tipp: Die Zucchini bleiben knackiger, wenn Sie die klein geschnittenen
Zucchini vor dem Anbraten salzen, zehn Minuten ziehen lassen und trocken tupfen.