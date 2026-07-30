Hendlbrust mit Gemüserahm
Zutaten
- 500 g Hühnerbrustfilets
- 100 g Prosciutto
- 250 g kleine Zucchini
- 250 g junge Karotten
- 1 Zehe/n Knoblauch
- 1 Stk. Schalotte
- Zucker
- Hühnersuppe
- 200 ml Schlagrahm
- Olivenöl
- Butter
- 1 Bund Basilikum
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Das Fleisch schräg in nicht zu dünne Schnitzel schneiden. Wenig salzen und pfeffern. Jede Scheibe mit Prosciutto umwickeln.
- 2
Eine Mischung aus Butter und Öl erhitzen. Das Fleisch auf beiden Seiten anbraten. Für 20 Minuten ins 80 Grad heiße Rohr stellen.
- 3
Zucchini und Karotten stifteln. Knoblauch und Schalotten fein hacken und in einer Mischung aus Butter und Öl andünsten. Die Karotten mit einer Prise Zucker dazugeben. Anrösten.
- 4
Mit wenig Hühnersuppe aufgießen und bissfest kochen.
- 5
Die Zucchini extra in etwas Olivenöl anrösten. Zu den Karotten geben.
Mit Schlagrahm aufgießen und cremig einkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
- 6
In Streifen geschnittenes Basilikum darüber streuen. Das Gemüse anrichten. Die Fleischscheiben darauf setzen.
Tipp: Die Zucchini bleiben knackiger, wenn Sie die klein geschnittenen
Zucchini vor dem Anbraten salzen, zehn Minuten ziehen lassen und trocken tupfen.