Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Überbackene Schinkennudeln

Überbackene Schinkennudeln (Symbolbild)
© irws
Überbackene Schinkennudeln (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 20 min

Zutaten

  • 200 g Tagliatelle (italienische Bandnudeln)
  • Butter
  • 2 Stk. Eier
  • 250 g gekochter Schinken, aufgeschnitten
  • 125 g Sauerrahm
  • Semmelbrösel
  • 1 Scheibe/n Toastbrot
  • Muskatnuss
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Das Toastbrot entrinden. Das Brot eine Stunde trocknen lassen oder in einer beschichteten Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. In der Küchenmaschine fein zerbröseln.

  2. 2

    Die Eier trennen. Die Eiklar mit einer Prise Salz zu Schnee schlagen. 80g zimmerwarme Butter mit den Dottern schaumig rühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen.

  3. 3

    Den Schinken in kurze, schmale Streifen schneiden.

  4. 4

    Die Nudeln in Salzwasser al dente kochen. Mit dem Eiabtrieb und dem Schinken gut vermengen. Zuerst den Sauerrahm unterrühren, dann den Schnee behutsam unterheben.

  5. 5

    Eine feuerfeste Form mit Butter ausstreichen und mit Semmelbröseln ausstreuen. Die Nudelmasse einfüllen. Die Toastbrotbrösel darüber streuen. Einige Butterflocken darauf setzen.

  6. 6

    Bei 180 Grad etwa 40 bis 45 Minuten überbacken. Mit grünem Salat servieren.