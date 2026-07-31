Überbackene Schinkennudeln
Zutaten
- 200 g Tagliatelle (italienische Bandnudeln)
- Butter
- 2 Stk. Eier
- 250 g gekochter Schinken, aufgeschnitten
- 125 g Sauerrahm
- Semmelbrösel
- 1 Scheibe/n Toastbrot
- Muskatnuss
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Das Toastbrot entrinden. Das Brot eine Stunde trocknen lassen oder in einer beschichteten Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. In der Küchenmaschine fein zerbröseln.
- 2
Die Eier trennen. Die Eiklar mit einer Prise Salz zu Schnee schlagen. 80g zimmerwarme Butter mit den Dottern schaumig rühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen.
- 3
Den Schinken in kurze, schmale Streifen schneiden.
- 4
Die Nudeln in Salzwasser al dente kochen. Mit dem Eiabtrieb und dem Schinken gut vermengen. Zuerst den Sauerrahm unterrühren, dann den Schnee behutsam unterheben.
- 5
Eine feuerfeste Form mit Butter ausstreichen und mit Semmelbröseln ausstreuen. Die Nudelmasse einfüllen. Die Toastbrotbrösel darüber streuen. Einige Butterflocken darauf setzen.
- 6
Bei 180 Grad etwa 40 bis 45 Minuten überbacken. Mit grünem Salat servieren.