Überbackene Schinkennudeln

1 Das Toastbrot entrinden. Das Brot eine Stunde trocknen lassen oder in einer beschichteten Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. In der Küchenmaschine fein zerbröseln.

2 Die Eier trennen. Die Eiklar mit einer Prise Salz zu Schnee schlagen. 80g zimmerwarme Butter mit den Dottern schaumig rühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen.

3 Den Schinken in kurze, schmale Streifen schneiden.

4 Die Nudeln in Salzwasser al dente kochen. Mit dem Eiabtrieb und dem Schinken gut vermengen. Zuerst den Sauerrahm unterrühren, dann den Schnee behutsam unterheben.

5 Eine feuerfeste Form mit Butter ausstreichen und mit Semmelbröseln ausstreuen. Die Nudelmasse einfüllen. Die Toastbrotbrösel darüber streuen. Einige Butterflocken darauf setzen.