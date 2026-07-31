Gefüllte Kohlrabi
Ein kleines Mittagessen.
Zutaten
- 4 Stk. Kohlrabi (ca. 1 kg)
- 2 Stk. Schalotten
- 1 Zehe/n Knoblauch
- 200 g Schinken
- 200 g Erdäpfel
- Magermilch
- Schlagrahm
- 1 Bund Petersilie
- Butter
- Mehl
- Koriander a. d. Mühle
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Die Kohlrabi schälen und mithilfe eines Melonenausstechers aushöhlen. Der Rand sollte ca. einen halben Zentimeter dick sein. Das Innere klein würfeln. 200g abwiegen, den Rest anderweitig verwenden.
- 2
Salzwasser zum Kochen bringen. Die Kohlrabi darin bissfest kochen. Das dauert etwa eine Viertelstunde.
- 3
Die Erdäpfel nicht ganz gar kochen. Schälen und in kleine Würfel schneiden. Den Schinken ebenfalls klein würfeln. Schalotten und Knoblauch fein hacken. In etwas Butter andünsten.
- 4
Erdäpfel und 200g Kohlrabiwürfel dazugeben und mitdünsten. Mit wenig Mehl stauben und mit wenig heißer Milch aufgießen. Kurz kochen lassen. 50ml Schlagrahm dazugießen.
- 5
Schinken und gehackte Petersilie dazugeben und sämig einkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Koriander würzen.
- 6
Die Kohlrabi damit füllen. In eine gefettete Auflaufform setzen, ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und eine halbe Stunde garen