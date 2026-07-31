Gefüllte Kohlrabi

1 Die Kohlrabi schälen und mithilfe eines Melonenausstechers aushöhlen. Der Rand sollte ca. einen halben Zentimeter dick sein. Das Innere klein würfeln. 200g abwiegen, den Rest anderweitig verwenden.

2 Salzwasser zum Kochen bringen. Die Kohlrabi darin bissfest kochen. Das dauert etwa eine Viertelstunde.

3 Die Erdäpfel nicht ganz gar kochen. Schälen und in kleine Würfel schneiden. Den Schinken ebenfalls klein würfeln. Schalotten und Knoblauch fein hacken. In etwas Butter andünsten.

4 Erdäpfel und 200g Kohlrabiwürfel dazugeben und mitdünsten. Mit wenig Mehl stauben und mit wenig heißer Milch aufgießen. Kurz kochen lassen. 50ml Schlagrahm dazugießen.

5 Schinken und gehackte Petersilie dazugeben und sämig einkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Koriander würzen.