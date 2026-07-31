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Gefüllte Kohlrabi

Gefüllte Kohlrabi (Symbolbild)
© The Matter of Food
Gefüllte Kohlrabi (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 30 min

Ein kleines Mittagessen.

Zutaten

  • 4 Stk. Kohlrabi (ca. 1 kg)
  • 2 Stk. Schalotten
  • 1 Zehe/n Knoblauch
  • 200 g Schinken
  • 200 g Erdäpfel
  • Magermilch
  • Schlagrahm
  • 1 Bund Petersilie
  • Butter
  • Mehl
  • Koriander a. d. Mühle
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Die Kohlrabi schälen und mithilfe eines Melonenausstechers aushöhlen. Der Rand sollte ca. einen halben Zentimeter dick sein. Das Innere klein würfeln. 200g abwiegen, den Rest anderweitig verwenden.

  2. 2

    Salzwasser zum Kochen bringen. Die Kohlrabi darin bissfest kochen. Das dauert etwa eine Viertelstunde.

  3. 3

    Die Erdäpfel nicht ganz gar kochen. Schälen und in kleine Würfel schneiden. Den Schinken ebenfalls klein würfeln. Schalotten und Knoblauch fein hacken. In etwas Butter andünsten.

  4. 4

    Erdäpfel und 200g Kohlrabiwürfel dazugeben und mitdünsten. Mit wenig Mehl stauben und mit wenig heißer Milch aufgießen. Kurz kochen lassen. 50ml Schlagrahm dazugießen.

  5. 5

    Schinken und gehackte Petersilie dazugeben und sämig einkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Koriander würzen.

  6. 6

    Die Kohlrabi damit füllen. In eine gefettete Auflaufform setzen, ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und eine halbe Stunde garen