Gemüsegratin mit Schweinskoteletts

1 Die Erdäpfel, Karotten und Kohlrabi schälen und in dünne Scheiben hobeln. Die Erdäpfelscheiben in wenig Salzwasser drei Minuten vorkochen.

2 Eine große Auflaufform mit Butter ausstreichen. Das Gemüse „kunterbunt gemischt“ dachziegelartig einschichten. Jede Schicht salzen und pfeffern.

3 Das Mehl in 40g Butter anschwitzen. Unter Rühren mit heißer Milch und Schlagrahm aufgießen. Zehn Minuten kochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Den gehackten Kerbel untermengen. Über das Gemüse gießen.

4 Das Gratin ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und eine gute halbe Stunde backen.

5 Das Fleisch salzen und pfeffern. Eine Seite mit Senf bestreichen.

In heißem Öl auf beiden Seiten bei Mittelhitze anbraten. Das Fleisch aus der Pfanne heben.