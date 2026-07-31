Schweinsfischerl mit Currykarotten

1 Das Fleisch salzen und pfeffern. Mit wenig Senf bestreichen. In Butter und Öl auf beiden Seiten anbraten. Für 20 Minuten bei 80 Grad ins Backrohr stellen.

2 Etwas Zucker in Butter karamellisieren. Die ganzen Karotten dazugeben, andünsten und schwenken, bis sie leicht karamellisiert sind.

3 Mit wenig Suppe aufgießen und bissfest garen. Wenn nötig noch etwas Suppe nachgießen.

(Tipp: ältere Karotten sollten Sie der Länge nach vierteln.)

4 Die Schalotte fein hacken und in Butter anschwitzen. 1 TL Mehl und 1 TL Curry darüberstreuen und anschwitzen. Mit 50ml Suppe aufgießen und etwas einkochen. Schlagrahm und Kokosmilch dazugießen. Etwa fünf Minuten kochen lassen. Mit Salz und Zitronensaft abschmecken.

5 Das Fleisch mit den Karotten anrichten.