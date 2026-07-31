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Schweinsfischerl mit Currykarotten

Schweinsfischerl mit Currykarotten (Symbolbild)
© Reinhard Thrainer auf Pixabay
Schweinsfischerl mit Currykarotten (Symbolbild)
Gesamtzeit:45 min

Zutaten

  • 600 g Schweinsmedaillons
  • Dijon-Senf
  • Curry
  • 600 g junge Karotten
  • 1 Stk. Schalotte, Kerbel
  • 100 ml Schlagrahm
  • 100 ml Kokosmilch
  • Zitronensaft
  • Zucker
  • Hühnersuppe
  • Butter
  • Olivenöl
  • Mehl
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Das Fleisch salzen und pfeffern. Mit wenig Senf bestreichen. In Butter und Öl auf beiden Seiten anbraten. Für 20 Minuten bei 80 Grad ins Backrohr stellen.

  2. 2

    Etwas Zucker in Butter karamellisieren. Die ganzen Karotten dazugeben, andünsten und schwenken, bis sie leicht karamellisiert sind.

  3. 3

    Mit wenig Suppe aufgießen und bissfest garen. Wenn nötig noch etwas Suppe nachgießen.
    (Tipp: ältere Karotten sollten Sie der Länge nach vierteln.)

  4. 4

    Die Schalotte fein hacken und in Butter anschwitzen. 1 TL Mehl und 1 TL Curry darüberstreuen und anschwitzen. Mit 50ml Suppe aufgießen und etwas einkochen. Schlagrahm und Kokosmilch dazugießen. Etwa fünf Minuten kochen lassen. Mit Salz und Zitronensaft abschmecken.

  5. 5

    Das Fleisch mit den Karotten anrichten.

  6. 6

    Die Sauce mit dem Pürierstab aufschlagen und über die Karotten träufeln. Den gehackten Kerbel darüberstreuen.