Schweinsfischerl mit Currykarotten
Zutaten
- 600 g Schweinsmedaillons
- Dijon-Senf
- Curry
- 600 g junge Karotten
- 1 Stk. Schalotte, Kerbel
- 100 ml Schlagrahm
- 100 ml Kokosmilch
- Zitronensaft
- Zucker
- Hühnersuppe
- Butter
- Olivenöl
- Mehl
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Das Fleisch salzen und pfeffern. Mit wenig Senf bestreichen. In Butter und Öl auf beiden Seiten anbraten. Für 20 Minuten bei 80 Grad ins Backrohr stellen.
- 2
Etwas Zucker in Butter karamellisieren. Die ganzen Karotten dazugeben, andünsten und schwenken, bis sie leicht karamellisiert sind.
- 3
Mit wenig Suppe aufgießen und bissfest garen. Wenn nötig noch etwas Suppe nachgießen.
(Tipp: ältere Karotten sollten Sie der Länge nach vierteln.)
- 4
Die Schalotte fein hacken und in Butter anschwitzen. 1 TL Mehl und 1 TL Curry darüberstreuen und anschwitzen. Mit 50ml Suppe aufgießen und etwas einkochen. Schlagrahm und Kokosmilch dazugießen. Etwa fünf Minuten kochen lassen. Mit Salz und Zitronensaft abschmecken.
- 5
Das Fleisch mit den Karotten anrichten.
- 6
Die Sauce mit dem Pürierstab aufschlagen und über die Karotten träufeln. Den gehackten Kerbel darüberstreuen.