Haggis aus Schottland

1 Zu Beginn den Schafsmagen waschen und die überschüssigen Hautlappen und überschüssiges Fett entfernen. Danach den Magen mit Salz einreiben und mehrere Stunden in Salzwasser einweichen. Dann von innen nach aussen umstülpen.

2 Währenddessen legen Sie die Leber und das Herz in kaltes Wasser in einem Topf ein und bringen dies zum Kochen.

3 Danach die Hitze reduzieren und auf kleiner Flamme mit abgedeckten Topf 30 Minuten köcheln lassen.

4 Das Herz klein hacken und die Leber grob zerkleinern. Danach das Hafermehl Stück für Stück unterrühren und in einer Pfanne goldbraun rösten.

5 Alle Zutaten inkl. der Brühe, das Nierenfett, die Zwiebeln und die Gewürze gut vermischen und in den leeren Magen füllen. Dieser sollte nur zu 2/3 gefüllt sein, weil sich das Hafermehl ausdehnt. Die Luft aus dem Magen sorgfältig herausdrücken und den Magen fest zubinden.

6 Nun legen Sie den Magen vollständig mit Wasser bedeckt in einen Topf und kochen Sie den Magen bei kleiner Hitze und ohne Deckel über 3 Stunden.

7 Füllen Sie verdampfendes Wasser immer wieder auf.

8 Wenn sich die Hülle aufbläht, stechen Sie einfach mit einer Gabel hinein.