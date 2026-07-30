Bohnschoten mit Speckstreifen
Zutaten
- 1 kg Bohnschoten
- 500 g junge Karotten
- 2 Stk. Zwiebel (150 g)
- 100 g Schinkenspeck, dünn aufgeschnitten
- 1 Bund Petersilie
- 150 g Crème fraîche
- Zucker
- Butter, Mehl
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Die Bohnschoten in Salzwasser knapp gar kochen. Abseihen.
- 2
Den Speck in Streifen schneiden und in einer beschichteten Pfanne ohne Fett knusprig braten. Aus der Pfanne heben und auf Küchenpapier abtropfen lassen.
- 3
Die Zwiebeln in dünne Spalten schneiden und im Speckfett andünsten.
- 4
Die Karotten der Länge nach vierteln und in etwa 5 cm lange Stücke
schneiden. In einem größeren Topf 1 TL Zucker in etwas Butter karamellisieren. Die Karotten dazugeben. Mit etwas Wasser aufgießen und bissfest dünsten. Zwiebel und Bohnschoten dazugeben.
- 5
Crème fraîche mit 1 TL Mehl und etwas Wasser glatt rühren. Unter das Gemüse mengen. Fünf Minuten kochen lassen. Die gehackte Petersilie untermengen.
- 6
Das Gemüse anrichten und die Speckstreifen darüber streuen. Mit Petersilienerdäpfeln servieren.