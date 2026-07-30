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Bohnschoten mit Speckstreifen

Bohnschoten mit Speckstreifen (Symbolbild)
© Jack Harner
Bohnschoten mit Speckstreifen (Symbolbild)
Gesamtzeit:50 min

Zutaten

  • 1 kg Bohnschoten
  • 500 g junge Karotten
  • 2 Stk. Zwiebel (150 g)
  • 100 g Schinkenspeck, dünn aufgeschnitten
  • 1 Bund Petersilie
  • 150 g Crème fraîche
  • Zucker
  • Butter, Mehl
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Die Bohnschoten in Salzwasser knapp gar kochen. Abseihen.

  2. 2

    Den Speck in Streifen schneiden und in einer beschichteten Pfanne ohne Fett knusprig braten. Aus der Pfanne heben und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

  3. 3

    Die Zwiebeln in dünne Spalten schneiden und im Speckfett andünsten.

  4. 4

    Die Karotten der Länge nach vierteln und in etwa 5 cm lange Stücke
    schneiden. In einem größeren Topf 1 TL Zucker in etwas Butter karamellisieren. Die Karotten dazugeben. Mit etwas Wasser aufgießen und bissfest dünsten. Zwiebel und Bohnschoten dazugeben.

  5. 5

    Crème fraîche mit 1 TL Mehl und etwas Wasser glatt rühren. Unter das Gemüse mengen. Fünf Minuten kochen lassen. Die gehackte Petersilie untermengen.

  6. 6

    Das Gemüse anrichten und die Speckstreifen darüber streuen. Mit Petersilienerdäpfeln servieren.