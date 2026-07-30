Bohnschoten mit Speckstreifen

1 Die Bohnschoten in Salzwasser knapp gar kochen. Abseihen.

2 Den Speck in Streifen schneiden und in einer beschichteten Pfanne ohne Fett knusprig braten. Aus der Pfanne heben und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

3 Die Zwiebeln in dünne Spalten schneiden und im Speckfett andünsten.

4 Die Karotten der Länge nach vierteln und in etwa 5 cm lange Stücke

schneiden. In einem größeren Topf 1 TL Zucker in etwas Butter karamellisieren. Die Karotten dazugeben. Mit etwas Wasser aufgießen und bissfest dünsten. Zwiebel und Bohnschoten dazugeben.

5 Crème fraîche mit 1 TL Mehl und etwas Wasser glatt rühren. Unter das Gemüse mengen. Fünf Minuten kochen lassen. Die gehackte Petersilie untermengen.