Topfenknödel mit Weichselragout

1 Die zimmerwarme Butter mit Zucker, einer Prise Salz und etwas Zitronenschale und -saft cremig rühren. Die Eier einzeln unterrühren. Danach den Topfen und die frisch geriebenen Brösel unterheben. Den Teig ca. 30 Minuten im Kühlschrank rasten lassen.

2 Die Weichseln entkernen. Den Kirschsaft mit 3 dag Zucker aufkochen. Die Speisestärke mit etwas kaltem Saft oder Wasser glattrühren, in den kochenden Saft einrühren und kurz eindicken lassen. Die Weichseln dazugeben und kurz miterhitzen.

3 Aus dem Knödelteig mit feuchten Händen Knödel formen. In einem großen Topf reichlich leicht gesalzenes Wasser zum Kochen bringen. Die Knödel einlegen, Hitze reduzieren und ca. 10 bis 15 Minuten gar ziehen (nicht sprudelnd kochen) lassen, bis sie oben schwimmen.

4 In einer Pfanne die 80g Butter schmelzen. Semmelbrösel und Zucker dazugeben. Goldbraun anrösten. Die abgetropften Knödel darin wälzen und mit Staubzucker bestreuen.