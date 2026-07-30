Feta mit Speck

Sie können die Stangerln auch auf den Grill legen. In diesem Fall müssen

sie mit wenig Öl bestrichen werden.

Anstelle von Feta können Sie auch festen Ziegenfrischkäse verwenden. In diesem Fall den Käse vor dem Umwickeln leicht salzen. Zur Vorsicht kosten.

Tipp: Zu den Käsestangerln passen gut Blattsalate, vermischt mit geriebenen Karotten und Frühlingszwiebelscheiben.