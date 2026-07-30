Feta mit Speck
Feta mit Speck
Zutaten für einen kleinen Snack.
Zutaten:
- Schinkenspeck
- Feta (griechischer Schafskäse)
- Thymianblättchen
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung:
- 1
Der Schafskäse sollte in etwa 8 cm lange, 2 cm dicke und 2 cm breite Stangen geschnitten werden
- 2
.Es ist wichtig, dass der Schinkenspeck in hauchdünne Scheiben geschnitten wird. Außerdem sollten Sie auf erstklassige Speckqualität (z. B. Gailtaler Schinkenspeck) achten. Zum Umwickeln einer Stange benötigen Sie – je nach Größe des Specks – zwei bis vier Scheiben.
- 3
Die Schafskäsestangen mit Pfeffer würzen und in klein geschnittenem Thymian wälzen. Da Feta und Speck genug Salz enthalten, muss nicht mehr gesalzen werden. Die Stangen mit Speck umwickeln.
- 4
In einer beschichteten Pfanne die Speckstangen bei nicht zu starker Hitze knusprig braten. Immer wieder wenden.
Sie können die Stangerln auch auf den Grill legen. In diesem Fall müssen
sie mit wenig Öl bestrichen werden.
Anstelle von Feta können Sie auch festen Ziegenfrischkäse verwenden. In diesem Fall den Käse vor dem Umwickeln leicht salzen. Zur Vorsicht kosten.
Tipp: Zu den Käsestangerln passen gut Blattsalate, vermischt mit geriebenen Karotten und Frühlingszwiebelscheiben.