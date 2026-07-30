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Goldbrasse auf sizilianische Art

Goldbrasse auf sizilianische Art (Symbolbild)
© Gregor Moser
Goldbrasse auf sizilianische Art (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 20 min

Zutaten

  • 1 Stk. Goldbrasse, 1.5 kg
  • 2 Stk. Bio-Orangen
  • 3 Stk. Schalotten
  • frische Semmelbrösel
  • 100 ml Weißwein
  • Olivenöl
  • Butter
  • 1 Bund Petersilie
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Die Orangen sorgfältig waschen und trocken reiben. Schale einer Orange abreiben. Die Schalotten fein hacken. Den Saft von beiden Orangen auspressen.

  2. 2

    Den Fisch innen und außen salzen und pfeffern. Eine große Form mit Öl ausstreichen. Den Fisch in die Form legen.

  3. 3

    Die Schalotten in etwas Butter andünsten. Mit Weißwein ablöschen. Kurz einkochen lassen. Orangensaft und- schale dazugeben. Kurz kochen lassen. Durch ein Sieb gießen.

  4. 4

    Den Fisch mit der Sauce beträufeln. Etwa 2 EL Semmelbrösel darüber streuen. Den Fisch ins 200 Grad heiße Backrohr schieben. Etwa 40 Minuten braten. Dazwischen immer wieder mit der Sauce begießen.

  5. 5

    Den Fisch auf eine Platte legen und im ausgeschalteten Rohr warm stellen.

  6. 6

    Die Sauce in einen kleinen Topf geben und etwas einkochen lassen. Mit einigen eiskalten Butterstücken montieren. Die gehackte Petersilie untermengen.

  7. 7

    Den Fisch zerteilen und die Gräten entfernen. Auf vorgewärmten Tellern anrichten. Mit Sauce beträufeln.