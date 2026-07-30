Goldbrasse auf sizilianische Art
Zutaten
- 1 Stk. Goldbrasse, 1.5 kg
- 2 Stk. Bio-Orangen
- 3 Stk. Schalotten
- frische Semmelbrösel
- 100 ml Weißwein
- Olivenöl
- Butter
- 1 Bund Petersilie
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Die Orangen sorgfältig waschen und trocken reiben. Schale einer Orange abreiben. Die Schalotten fein hacken. Den Saft von beiden Orangen auspressen.
- 2
Den Fisch innen und außen salzen und pfeffern. Eine große Form mit Öl ausstreichen. Den Fisch in die Form legen.
- 3
Die Schalotten in etwas Butter andünsten. Mit Weißwein ablöschen. Kurz einkochen lassen. Orangensaft und- schale dazugeben. Kurz kochen lassen. Durch ein Sieb gießen.
- 4
Den Fisch mit der Sauce beträufeln. Etwa 2 EL Semmelbrösel darüber streuen. Den Fisch ins 200 Grad heiße Backrohr schieben. Etwa 40 Minuten braten. Dazwischen immer wieder mit der Sauce begießen.
- 5
Den Fisch auf eine Platte legen und im ausgeschalteten Rohr warm stellen.
- 6
Die Sauce in einen kleinen Topf geben und etwas einkochen lassen. Mit einigen eiskalten Butterstücken montieren. Die gehackte Petersilie untermengen.
- 7
Den Fisch zerteilen und die Gräten entfernen. Auf vorgewärmten Tellern anrichten. Mit Sauce beträufeln.