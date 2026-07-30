Goldbrasse auf sizilianische Art

1 Die Orangen sorgfältig waschen und trocken reiben. Schale einer Orange abreiben. Die Schalotten fein hacken. Den Saft von beiden Orangen auspressen.

2 Den Fisch innen und außen salzen und pfeffern. Eine große Form mit Öl ausstreichen. Den Fisch in die Form legen.

3 Die Schalotten in etwas Butter andünsten. Mit Weißwein ablöschen. Kurz einkochen lassen. Orangensaft und- schale dazugeben. Kurz kochen lassen. Durch ein Sieb gießen.

4 Den Fisch mit der Sauce beträufeln. Etwa 2 EL Semmelbrösel darüber streuen. Den Fisch ins 200 Grad heiße Backrohr schieben. Etwa 40 Minuten braten. Dazwischen immer wieder mit der Sauce begießen.

5 Den Fisch auf eine Platte legen und im ausgeschalteten Rohr warm stellen.

6 Die Sauce in einen kleinen Topf geben und etwas einkochen lassen. Mit einigen eiskalten Butterstücken montieren. Die gehackte Petersilie untermengen.