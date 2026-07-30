Costeletas com laranjas aus Portugal

1 Ofen auf 180 Grad vorheizen, in einer Pfanne 3 EL Olivenöl erhitzen und Rippchen auf allen Seiten anbräunen, zum Schluss die Lorbeerblätter dazugeben, mit Salz, Pfeffer würzen, Wein und Orangensaft in die Pfanne gießen, alles einige Minuten köcheln.

2 Restliches Olivenöl in einer kleinen Pfanne erhitzen und die Zwiebeln goldgelb anbraten, Knoblauch dazugeben, dann die Tomatenstückchen, kurz köcheln lassen.

3 Die Paste aus Paprikaschoten, Knoblauch, Olivenöl, Zitronensaft und etwas Essig (siehe Zutaten) unterrühren.