Stegt flæsk aus Dänemark

1 Den aufgeschnittenen Schweinebauch auf einen Rost in den ungeheizten Backofen schieben. Darunter ein Auffangblech für das tropfende Fett stellen.

2 Den Ofen auf 225° stellen. Das Fleisch wenden, sobald die Temperatur ca. 15 min. auf der gewünschten Temperatur war. Das Fleisch fertig braten, bis es goldgelb und knusprig ist. Das Bauchfleisch auf etwas Küchenpapier legen und mit Salz bestreuen.

3 Während der Schweinebauch im Ofen ist, Milch und Maisstärke unter ständigem Rühren zum Kochen bringen. Petersilie und Zucker hinzufügen und 5 Minuten mitkochen. Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken.