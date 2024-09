Das ist die Hochrechnung der steirischen Ergebnisse bei der Nationalratswahl: Die Auszählung läuft noch, daher verändern sich die genauen Zahlen laufend.

Steirische FPÖ: „Die Leute wollen Kickl als Kanzler“

Die Hochrechnung zur Nationalratswahl 2024 ist da – und wurde auch in den steirischen Parteizentralen mit großer Spannung verfolgt. In der FPÖ-Zentrale brach großer Jubel aus, als der Balken der FPÖ nach oben schoss (siehe Video). Der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek sagte in einem ersten Statement: „Die Leute wollen Veränderung und sie wollen Herbert Kickl als Kanzler.“ Wie es nun in der Regierungsbildung weitergehe, kommentiert Kunasek so: „Ich gehe davon aus, dass unser Bundespräsident Demokrat ist und Herbert Kickl mit der Regierungsbildung beauftragen wird.“ Der steirische Spitzenkandidat der Blauen, Hannes Amesbauer, freute sich über der zweite ausgezeichnete Ergebnis nach der EU-Wahl für die FPÖ: „Ich denke, dass jetzt auch in der Grazer Burg die Nervösität groß ist.“

Video: So feiert die FPÖ in der Grazer Zentrale

Steirische ÖVP: „Eine große Enttäuschung“ und „bittere Niederlage“

Ganz anders die Stimmung in der ÖVP-Zentrale, wie das Bild zeigt: Von Jubel war hier nichts zu spüren. Spitzenkandidat Kurt Egger sagte: „Das Ergebnis ist eine große Enttäuschung, die Stimmung in den letzten Tagen war anders.“ Zu einer möglichen Koalition mit Wahlsieger FPÖ kommentierte Egger: „Wir sind nicht in der Rolle, das jetzt zu entscheiden.“ Auch Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl spricht in einer ersten Reaktion von einer „bitteren Niederlage“. Und sagt weiter: „Wir haben auf den ersten Platz gehofft, das ist leider nicht gelungen.“

Steirische SPÖ: „Alle Chancen bei Landtagswahl“

Lange Gesichter gab es auch in der Parteizentrale der steirischen SPÖ. „Freilich bin ich enttäuscht“, sagt SP-Spitzenkandidate Jörg Leichtfried in einer ersten Reaktion. Trotzdem glaubt Leichtfried, dass die SPÖ bei der kommenden Landtagswahl alle Chancen habe. Für weitere Analysen ist es dem steirischen Spitzenkandidaten noch zu früh.

Kunasek im Interview: „Wird ein knappes Rennen“

Sonntagmittag gab Mario Kunasek (FPÖ) nach seiner Stimmabgabe der Kleinen Zeitung ein Kurz-Interview: Nach seinem Wunsch-Ergebnis gefragt, sagte Kunasek: „Der erste Platz wäre natürlich schön. Je größer der Abstand, desto besser. Aber wie gesagt, das wird ein knappes Rennen werden, das habe ich schon gespürt und gesehen.“ Ein zentraler Faktor für das Wahlergebnis in der Steiermark komme Graz zu: „Auch in der Steiermark Erster zu werden, das wäre natürlich wunderbar. Und interessant wird Graz werden. Das ist für uns ein wichtiger Indikator. Ohne Graz kann man keine Wahl gewinnen. Die EU-Wahl war nicht schlecht für uns.“ Das ganze Interview lesen Sie hier.

Graz: Scharmützel um Wahlplakate

Dass die Nerven vor der Bekanntgabe der Ergebnisse blank liegen, zeigen Ereignisse aus Graz: Ein politisches Scharmützel gibt es rund um Wahlplakate, die die KPÖ vor Wahllokalen aufgestellt hat. Wie auf Fotos ersichtlich dürfte die Partei dabei zwar den gesetzlich vorgesehenen Abstand zum Wahllokal eingehalten haben. „Es geht aber nicht um Meter, sondern darum, dass sich alle anderen Parteien daran halten, keine Plakate vor den Wahllokalen aufzustellen“, unterstreicht ÖVP-Graz-Geschäftsführer Markus Huber. Mehr dazu lesen Sie hier.

Hier wählten die steirischen Spitzenkandidaten

Heuer wurde eine Rekordmenge an Wahlkarten in der Steiermark ausgestellt, auch einige der steirischen Spitzenkandidaten haben via Wahlkarte gewählt: Mit Wahlkarte gewählt haben unter anderen der steirische Neos-Spitzenkandidat Veit Dengler, Stefan Haring (LMP) oder Helmut Dallago (MFG). SPÖ-Frontmann Jörg Leichtfried und Landesparteichef Anton Lang ebenso. Am Nachmittag sind beide in der Parteizentrale in Graz, Lang rechnet mit einem Zweier vor dem Landesergebnis. Doch um an Kanzler Andreas Babler zu glauben, dafür ist der Leobner zu lange in der Politik.

Kurt Egger, der steirische ÖVP-Spitzenkandidat, wollte am Sonntag – nach mehrwöchiger Pause – „endlich wieder die Laufschuhe anziehen“. Gewählt wurde in einem Gymnasium in Graz-Geidorf. Landesparteichef, LH Christopher Drexler wählte in Passail, beide ÖVP-Politiker steuern am Nachmittag die Parteizentrale in Graz an. Dort sorgen die Konsequenzen aus dem Bundesergebnis schon vorab für Kopfzerbrechen.

Vize-Kanzler Werner Kogler (Grüne) wählte in Graz-Andritz, der einzige steirische ÖVP-Minister Martin Polaschek in Graz-Waltendorf. Eine Volksschule weiter in Graz-St. Peter machte FPÖ-Landeschef Mario Kunasek das „Kreuzerl“. Spitzenkandidat Hannes Amesbauer hat daheim im Mürztal Wahldienst. Ein Stimmenzugewinn ist den Blauen in der Grünen Mark laut Umfragen sicher, ob daraus ein „Turbolader“ für die Landtagswahl werden kann, wird im Bund mitentschieden.

Fensterputzen gegen Anspannung

Ob die KPÖ den Sprung ins Parlament schafft, lautet eine spannende Frage am Sonntag. Umfragen sahen die Kommunisten zuletzt knapp unter der Vier-Prozent-Hürde. Aufgegeben hat die Hoffnung der steirische Spitzenkandidat Hanno Wisiak freilich nicht. Er wählte am Hasnerplatz, später geht es auf den Rosenhain. KP-Landeschef Robert Krotzer probiert am Sonntag etwas aus, das ihn schon beim Warten auf die Wahlergebnisse in Salzburg wunderbar ablenkt hat. „Wir haben damals die Fenster im Salzburger Volksheim geputzt.“ Am 29. 9. putze Krotzer die Fenster zuhause.

Verwirrung um Posting: Zu wenige Stimmzettel?

Für Aufsehen sorgte ein Posting auf der Plattform „X“, vormals Twitter: Ein User behauptete, in seinem Wahllokal in der Südsteiermark seien die Stimmzettel ausgegangen – eine Behauptung, die nicht stimmen dürfte, ergab die Nachfrage bei der steirischen Landeswahlbehörde. Wolfgang Wlattnig, Leiter der Landeswahlbehörde, hat seine Zweifel. „Das kann nicht sein, es haben alle genug Stimmzettel.“ Der Behörde liegen keine Meldungen vor, dass Stimmzettel ausgegangen wären. Denn „die Gemeinden bekommen mehr Zettel, als es Wahlberechtigte gibt“ – ein Puffer für den Fall der Fälle.

Graz, das unbekannte Wesen

Die Stadt Graz ist bekannt (oder berüchtigt) für seine Wechselwähler: Je nach Ebene ist einmal die SPÖ vorne (zuletzt bei der EU-Wahl), mal die KPÖ (Gemeinderatswahl), mal die ÖVP (Landtagswahl), auch die Grünen lachten schon von Platz eins. Kein Wunder, dass SPÖ oder Neos vor wenigen Tagen noch einmal die „erste Garnitur“ in die Murstadt schickten.

Die KPÖ spekuliert natürlich damit, im Wahlkreis Graz und Umgebung ein Grundmandat zu holen. Dafür wären aber gut 26.000 Stimmen oder mehr als elf Prozent notwendig.