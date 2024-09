Graz wählt praktisch immer anders. Das dürfte sich auch bei der Nationalratswahl 2024 bewahrheiten. Mehr als die Hälfte aller Sprengel sind ausgezählt – konkret 210 von 279, ohne Wahlkarten – und die SPÖ, die auf Bundesebene eine historische Niederlage hinnehmen muss, hat die Nase knapp vorne. 21,8 Prozent haben demnach bei der SPÖ ihr Kreuz gemacht. Das wären 5,6 Prozentpunkte mehr als 2019.

Auf Platz zwei folgt bei diesem Auszählungsstand die ÖVP mit 21,2 Prozent. 2019 war man noch der klare Wahlsieger mit 27,4 Prozent. Die FPÖ ist in Graz mit 20,4 Prozent deutlich schwächer als im Bundestrend und kommt derzeit nur auf Platz drei. Aber die Blauen sind auch an der Mur deutlich stärker als 2019 – mit einem Plus von 8,6 Punkten.

Grüne verlieren massiv, KPÖ verfehlt Grundmandat

Die großen Verlierer in Graz sind derzeit die Grünen. 2019 noch mit 27 Prozent fast auf Platz eins, kommt man nun nur auf 15,2 Prozent. Auch die KPÖ bleibt unter ihren Erwartungen, im Vergleich zu 2019 verdreifacht man sich, allerdings auf niedrigem Niveau: von 2,2 auf 6,1 Prozent. Der Traum vom Grundmandat im Wahlkreis Graz und Umgebung ist damit ausgeträumt.

Auf Platz fünf in Graz liegen aktuell die Neos: Sie können ihr starkes 2019er-Ergebnis noch steigern und kommen auf 11,8 Prozent (2019: 11 Prozent).

Die Bierpartei schafft in Graz 1,7 Prozent, alle anderen Listen sind von der Ein-Prozent-Marke weit entfernt.