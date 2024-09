In der Stadt Graz waren für die Nationalratswahl 2024 insgesamt 191.903 Personen wahlberechtigt (zum Vergleich: 2019 waren es 196.811). Unter den Wahlberechtigten sind 189.002 Personen Österreicherinnen und Österreicher mit Hauptwohnsitz in Graz, 2901 sind Personen aus Graz mit Wohnsitz im Ausland. In Graz wurden 47.450 Wahlkarten ausgestellt. Im Bezirk Graz-Umgebung waren heuer 124.154 Personen wahlberechtigt, darunter 825 mit Wohnsitz im Ausland.

Gewählt werden konnte in Graz – das traditionell als zentrale, aber unberechenbare Stadt gilt – in insgesamt 190 Wahllokalen. Diese waren am Wahltag – zugleich vorletzter Tag der Grazer Herbstmesse – von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Welche Regeln man dort beim Wählen berücksichtigen musste, lesen Sie hier. In Graz gab es für die Nationalratswahl insgesamt 342 Wahlsprengel, in denen die Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben können. Im Bezirk Graz-Umgebung waren es 210 Wahlsprengel​.

Die Wahlergebnisse für Graz und Umgebung

Rückblick auf die Nationalratswahl 2019

Bei der Nationalratswahl 2019 in Graz hat die ÖVP die meisten Stimmen erhalten (28,44 %). Die Grünen wurden zweitstärkste Kraft (26,95 %), gefolgt von der SPÖ (16,24 %). Im Bezirk Graz-Umgebung erzielte die ÖVP ein starkes Ergebnis mit rund 39 % der Stimmen, was einen Zuwachs im Vergleich zu 2017 bedeutete. Die FPÖ kam auf knapp 20 % und verzeichnete Verluste von über 10 %. Die SPÖ fiel von 23 % auf etwa 18 %. Die Grünen erreichten etwa 12 %, und die NEOS erzielten rund 7,5 %.

Die Wahlbeteiligung in Graz lag bei der letzten Nationalratswahl bei 55,62 Prozent. Bei der Nationalratswahl 2017 gingen noch 60,81 Prozent der wahlberechtigten GrazerInnen zur Wahl.