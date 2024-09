Die Wahlen zum Nationalrat stehen bevor, 951.113 Steirer können am 29. September abstimmen, 8769 davon Auslandsösterreicher. 2019 waren es noch 965.659 Berechtigte. Die ersten Wahllokale in der Steiermark öffnen um 7 Uhr, die letzten in Graz um 16 Uhr. Ab 17 Uhr werden die Ergebnisse nach und nach veröffentlicht.