Man hat mit dieser Niederlage gerechnet. Weh tut sie trotzdem. „Und dass die FPÖ so weit vorne ist, ist wirklich bitter“, hört man bei der Wahlparty der steirischen Grünen im Lendhafen am Grazer Mariahilferplatz. Was dazu kommt: Das steirische Grün-Ergebnis liegt mit 7,6 Prozent unter dem Bundesergebnis (8,3 Prozent), auch die Landeshauptstadt Graz hat diesmal tendenziell ausgelassen (von 27 auf 15,4 Prozent). Landeschefin Sandra Krautwaschl spricht von einem bitteren Tag, sieht dennoch „eine großartige Wahlbewegung“.