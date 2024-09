Erste Zahlen zur Nationalratswahl liefert oe24 um 12 Uhr. Diese kommen aber nicht aus den Wahllokalen, sondern berufen sich auf Vorwahlbefragungen.

Spätestens um 13 Uhr sind alle Wahllokale in Vorarlberg geschlossen. Danach wird hier mit der Stimmauszählung begonnen, veröffentlicht werden die Ergebnisse jedoch nicht vor der ersten allgemeinen Hochrechnung um 17 Uhr.

Um 16 Uhr veröffentlicht ServusTV eine Trendprognose - diese beruht jedoch (wie bei oe24) auf Umfragen vor der Wahl und hat nichts mit den abgegebenen Stimmen zu tun.

Um 17 Uhr schließen in Österreich alle Wahllokale. Dann publizieren die Institute ihre ersten Hochrechnungen. Die vielen Briefwahlstimmen (rund 22 Prozent aller Wahlberechtigten - insgesamt 1.436.240 - haben eine Wahlkarte beantragt) werden dabei prognostiziert und in die Hochrechnung einkalkuliert. In den letzten zehn Jahren wich das Endergebnis im Schnitt pro Partei um 0,4 Prozent von der ersten Hochrechnung ab.

Parallel geht das Auszählen der Stimmen weiter. Mit weiteren Ergebnissen, die in die Hochrechnung inkludiert werden, wird diese präzisiert. Die erste Hochrechnung dürfte eine Schwankungsbreite von rund zwei Prozent aufweisen, sagt Christoph Hofinger vom Foresight-Institut.