Galgenhumor Marke Grazer Burg. „Ein guter Tag für die Roten“, raunt Anton Lang (SPÖ) Christopher Drexler (ÖVP) im ORF-Funkhaus zu. Drexler Lieblingsklub GAK hat eben das Heimspiel verloren. Und Langs Partei in der Steiermark noch schlechter abgeschnitten als schon 2019. Nur das Minus im Balken der Volkspartei ist noch größer: mehr als elf Prozent in der Steiermark und im Bund, so die Hochrechnung am Abend.