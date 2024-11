„Ein goldenes Zeitalter für Amerika“ würde nun anbrechen, posaunte Donald Trump nach seinem Sieg bei der US-Wahl 2024 in die Welt hinaus. Seine Anhänger stecken in diese Ankündigung viel Hoffnung, auf der Seite von Kamala Harris herrscht hingegen große Trauer.

Doch was bedeutet Trumps Präsidentschaft nun für die Welt und Europa? Von Bundeskanzler Karl Nehammer gab es via „X“ Glückwünsche. Auch hochrangige EU-Vertreter gratulierten dem designierten 47. Präsidenten der USA, von Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, gab es gleichzeitig aber auch eine Warnung: „Die EU wird ihren Kurs im Einklang mit ihrer strategischen Agenda als starker, geeinter, wettbewerbsfähiger und souveräner Partner verfolgen und gleichzeitig das regelbasierte multilaterale System verteidigen.“

Hoffnung gibt es, dass Trump mithelfen kann, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj gratulierte dem 78-Jährigen zu seinem „beeindruckenden Wahlsieg“ und hob sein Engagement für den Ansatz „Frieden durch Stärke“ hervor. Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew sieht Trumps zweite Amtszeit hingegen als gutes Zeichen für Russland: „Trump hat eine für uns nützliche Eigenschaft: Er ist durch und durch Geschäftsmann und es ist ihm zutiefst verhasst, sein Geld für diverse Gefolge und dumme Mitläufer-Verbündete, für schlechte Wohltätigkeitsprojekte und für gierige internationale Organisationen auszugeben.“

Wie ist der Wahlerfolg von Donald Trump nun also zu bewerten? Wir möchten gerne die Meinung der Kleine-Zeitung-Community dazu haben. Diskutieren Sie in unserem Forum mit und sagen Sie uns, was Sie vom Ausgang der US-Wahl 2024 halten und was das für Europa und auch Österreich aus Ihrer Sicht bedeutet!

Die erste Schnellanalyse als Podcast